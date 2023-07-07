«ВАЗ и конкуренты»: Подорожание машин в РФ назвали неизбежным

Ослабление рубля приведет к подорожанию зарубежных автомобилей на 5-20%, при этом «АвтоВАЗ» также не захочет отставать от конкурентов, заявил в интервью НСН вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.

По данным «Ведомостей», новые легковые автомобили подорожают летом – осенью на 5–10%. При этом китайские автопроизводители уже начали пересчет цен.