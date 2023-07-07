«ВАЗ и конкуренты»: Подорожание машин в РФ назвали неизбежным
Цены на «китайцев» и «европейцев» будут зависеть от количества машин на складах дилеров, при этом российские производители также могут решиться на «маленькое подорожание», сказал в эфире НСН Владимир Моженков.
Ослабление рубля приведет к подорожанию зарубежных автомобилей на 5-20%, при этом «АвтоВАЗ» также не захочет отставать от конкурентов, заявил в интервью НСН вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.
По данным «Ведомостей», новые легковые автомобили подорожают летом – осенью на 5–10%. При этом китайские автопроизводители уже начали пересчет цен.
«Подорожание произойдет, это точно. Я бы сделал больший коридор, на 5-20%. Это зависит от ценовой политики каждого дилерского предприятия, которое занимается продажей автомобилей. Если скапливается склад, то подорожания может вообще не быть или на 1-5%, а если склад минимизирован и спрос больше, может быть и 10-15-20%. АвтоВАЗ пристально смотрит за ценовой политикой прямых конкурентов. Возможно, он тоже этим воспользуется и сделает маленькое подорожание», - сказал Моженков.
По его мнению, несмотря на рост цен, параллельный импорт автомобилей через третьи страны все равно будет выгоден.
«Отложенный спрос усиливается, поэтому те, у кого машины были три-четыре года, они еще год-два поездят, у кого год-два, они еще года два-три-четыре поездят, а потом буду менять. Люксовые модели будут востребованы всегда»,- заключил собеседник НСН, допустив, что через какое-то время «доллар может отыграть вниз».
Президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов говорил в начале июня, что стоимость новой Lada Aura составит более двух миллионов рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что новую Lada Granta можно купить по цене до миллиона рублей, поэтому у нее нет конкурентов на рынке.
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