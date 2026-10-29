«Главное - человеческие отношения!»: Игорь Бутман о коллаборациях с рокерами и актерами
Игорь Бутман в эфире НСН назвал Безрукова великим актером, пригласил на спектакли с Машковым, Гуськовым и Добронравовым, и пообещал сходить на «Рождение империи».
Музыка: От Мазаева до Безрукова
Народный артист России, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, отметивший на днях 65-летний юбилей, в интервью НСН рассказал о сотрудничестве с артистами других жанров, а также раскрыл секреты новой программы.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Последний уикенд октября порадует фанатов рок-музыки в регионах России. Вячеслав Бутусов выступит в Саратове, Светлана Сурганова – в Хабаровске, «Чиж&Co» - в Перми и Тюмени, «Пикник» – в Волгограде, «Комната Культуры» – в Астрахани, а «Ария» начнет 1 ноября с Лос-Анджелеса тур по США.
В Москве в выходные выступят «Кино» и «Моральный кодекс», а группа «Руки Вверх!» завершит рекордный стадионный тур выступлением в Санкт-Петербурге.
Игорь Бутман 27 октября отпраздновал 65-летие большим концертом в Кремле, в числе гостей которого было множество музыкантов разных жанров и актеров – от Сергея Мазаева с Шаманом до Сергея Безрукова с Виктором Добронравовым.
Юбиляр отметил, что главное в его коллаборациях – человеческие отношения. Бутман также рассказал, что будет дальше.
«Главное, чтобы были человеческие отношения. С теми, кого я пригласил, у меня дружеские, хорошие отношения и взаимная симпатия. Мне очень понравилось, как свою коронную цыганскую песню спел Сергей Безруков. Что касается коллабораций с рок-музыкантами, я всех рокеров хороших люблю – это и Сергей Мазаев, так называемый старый рокер, и Варя Убель, мы как раз спели ее песню, которая менее джазовая, а больше из ее роковой программы, из группы UBEL. Главный сюрприз концерта был в том, что мы осилили такую большую программу Все гости замечательно выступили. Мы сейчас готовим новую программу, которая называется «1941–1945», посвященную музыке времен Великой Отечественной войны. Наш главный музыкальный партнер - композитор Николай Левиновский. Надеюсь, что у нас получится что-то похожее на нашу композицию «Русь», на которую мы сделали музыкальное видео. Также впереди у нас большие гастроли, юбилейный концерт в Санкт-Петербурге и много концертов вдали от Москвы», - рассказал музыкант.
Театр: «Русь» и «Амадей»
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Лавр» с Дмитрием Певцовым в Театре на Ордынке, «Преступление и наказание» в постановке Антона Яковлева в Театре Гоголя, а также «Юнона и Авось» в Ленкоме.
Игорь Бутман отметил, что театр и джаз роднит импровизация, и рекомендовал спектакли «Матросская тишина» с Владимиром Машковым и «Амадей», в котором Алексей Гуськов с Виктором Добронравовым играют Сальери и Моцарта.
«Все крупные режиссеры очень креативные и импровизирующие. В театре все зависит от режиссера – он создает форму, наполняет ее. В этой системе, конечно, находится импровизация, так же, как и в джазе. Вообще мы часто ходим на спектакли. Собираюсь сходить и в театр к Сергею Безрукову. Я смотрел во МХАТе спектакль "Женщины Есенина", надеюсь, он останется в репертуаре. Советую сходить на спектакль "Амадей" в Театре Вахтангова с Виктором Добронравовым и Алексеем Гуськовым, а также на спектакль Владимира Машкова «Матросская тишина» в Табакерке и его постановки в "Современнике"», - посоветовал джазмен.
Бутман также рассказал о сотрудничестве с Сергеем Безруковым, с которым у них в начале октября вышел первый в истории Московского джазового оркестра музыкальный клип под названием «Русь. Ожившая картина».
«С Сергеем мы дружим, он великий актер, человек и поет прекрасно. После таких хороших эмоций, которые были на концерте, сейчас подумаем, что предложить Сергею, он многогранный артист, может и спеть, и прочитать. Мы делали с ним большую композицию на музыку Николая Левиновского «Русь», в основе которой лежит музыка «Богатырской» симфонии» и оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Там Безруков читал «Слово о полку Игореве». Может быть что-то такое сделать. Но такие великие актеры – это не просто "давайте споем", надо, чтобы это было монументально», - подчеркнул юбиляр.
Кино: «Империя» и Канны
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер исторический фильм «Рождение империи», а также румынский фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Фьорд». Ну а малышей порадует новый мультфильм «Барашек Шон и Чудище лохматое».
Игорь Бутман сказал, что обязательно посмотрит «Рождение империи», добавив, что еще не успел сходить в кинотеатр на нашумевшую «Битву моторов».
«Обязательно посмотрю "Рождение империи". Я вообще очень люблю исторические документальные фильмы. Сейчас это все так актуально, знать историю очень важно, понимать ее, оценивать через призму хороших картин с хорошими артистами. Там великолепные актеры – это уже хорошо», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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