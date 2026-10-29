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Народный артист России, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, отметивший на днях 65-летний юбилей, в интервью НСН рассказал о сотрудничестве с артистами других жанров, а также раскрыл секреты новой программы.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Последний уикенд октября порадует фанатов рок-музыки в регионах России. Вячеслав Бутусов выступит в Саратове, Светлана Сурганова – в Хабаровске, «Чиж&Co» - в Перми и Тюмени, «Пикник» – в Волгограде, «Комната Культуры» – в Астрахани, а «Ария» начнет 1 ноября с Лос-Анджелеса тур по США.

В Москве в выходные выступят «Кино» и «Моральный кодекс», а группа «Руки Вверх!» завершит рекордный стадионный тур выступлением в Санкт-Петербурге.

Игорь Бутман 27 октября отпраздновал 65-летие большим концертом в Кремле, в числе гостей которого было множество музыкантов разных жанров и актеров – от Сергея Мазаева с Шаманом до Сергея Безрукова с Виктором Добронравовым.

Юбиляр отметил, что главное в его коллаборациях – человеческие отношения. Бутман также рассказал, что будет дальше.

«Главное, чтобы были человеческие отношения. С теми, кого я пригласил, у меня дружеские, хорошие отношения и взаимная симпатия. Мне очень понравилось, как свою коронную цыганскую песню спел Сергей Безруков. Что касается коллабораций с рок-музыкантами, я всех рокеров хороших люблю – это и Сергей Мазаев, так называемый старый рокер, и Варя Убель, мы как раз спели ее песню, которая менее джазовая, а больше из ее роковой программы, из группы UBEL. Главный сюрприз концерта был в том, что мы осилили такую большую программу Все гости замечательно выступили. Мы сейчас готовим новую программу, которая называется «1941–1945», посвященную музыке времен Великой Отечественной войны. Наш главный музыкальный партнер - композитор Николай Левиновский. Надеюсь, что у нас получится что-то похожее на нашу композицию «Русь», на которую мы сделали музыкальное видео. Также впереди у нас большие гастроли, юбилейный концерт в Санкт-Петербурге и много концертов вдали от Москвы», - рассказал музыкант.

