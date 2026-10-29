По словам Германа Клименко, в этом нет ничего необычного, тем более учитывая, что американский Google не имеет к данным операциям никакого отношения.

«Приставы списали деньги со счетов компании в счет погашения долгов. Это происходит в рамках нашей внутренней процедуры банкротства отечественного «Гугла», который в свое время заработал у нас достаточно много денег. Они зарабатывали по 120-130 млрд рублей в год и теперь постепенно расплачивается. Как при ликвидации происходит? Приостанавливаются все платежи. На момент приостановки деятельности компании требования кредиторов составляли 59 млрд рублей. Потом смотрят, кому она должна, и устанавливается очередность выплат. Из собранных денег при ликвидации дальше идет распределение. Можно сказать, что сейчас «Гугл» погасил долги. Но в действительности приставы списывают то, что поступает на счета. Поэтому о добровольности здесь никто не говорит. И это все не имеет никакого отношения к самой компании Google», – объяснил Клименко.

Собеседник НСН напомнил, что «Гугл» длительное время сотрудничал с российскими рекламными агентствами. Из-за предоставления рассрочек оплата услуг последними может происходить до сих пор. Вероятно, именно деньги данных контрагентов поступили на счета компании, и были списаны приставами.

«Это деньги тех, кто должен был «Гуглу» за рекламу и размещение, крупные рекламные агентства, которые собирали деньги с площадок и передавали их компании. «Гугл» давал рассрочки по платежам, вследствие чего возник разрыв. И вот деньги пришли, и они расплатились по тем обязательствам, которые были», – предположил Клименко.

По словам эксперта, в настоящее время нет оснований полагать, что главному офису Google есть какое-то дело до происходящих на российском рынке процессов, за исключением пользователей.

«Они достаточно жестко запрещают нам доступ к своим нейросетям. При этом оставляют пользователям поиск и бесплатные сервисы. Но больше никаких коммуникаций нет, Google Play нет, люди выкручиваются сами – либо покупают зарубежные карты, либо покупают на сайтах сервиса. Кто-то называет нас обременением для Google, я же называю это контролем рынка. Если, допустим, Google сейчас начнет санкционировать пользователей андроидов, очевидно, что мы начнем покупать технику “Хуавэй” или “Хонора”, где нет “гуглового” компонента. Поэтому Google и оставил какую-то часть своих сервисов бесплатными, тем самым сохраняя пользовательскую лояльность, с расчетом на то, что пройдет какое-то время, и они спокойно вернутся. Но никаких других интересов у них здесь нет», – заключил Клименко.

Тем временем российские суды продолжают штрафовать Google за повторное неисполнение законодательства РФ. Ранее НСН сообщала, что в начале октября копании выписан штраф еще на 10 млн рублей.

