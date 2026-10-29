Списали приставы: Клименко раскрыл секрет оплаты «Гуглом» миллиардных штрафов
Американский Google не имеет никакого отношения к оплате отечественным «Гуглом» штрафов, заявил Герман Клименко.
Российский «Гугл» в сущности не оплачивал никаких многомиллиардных штрафов. Приставы просто списали поступившие на счета от контрагентов деньги. Таким мнением с НСН поделился глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Российский «Гугл» выплатил 16,8 млрд рублей штрафов, которые были присуждены в России американской компании Google LLС, передает РИА "Новости". По словам конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, 20 сентября на расчетный счет компании поступило чуть более 16,7 млрд рублей. Из них около 14,7 млрд рублей были списаны судебными приставами в счет погашения по исполнительным листам о взыскании штрафов с Google LLC. На погашение штрафов головной Google пошло еще более 2,1 млрд рублей, поступивших на счет судебных приставов. На оставшуюся сумму были погашены в том числе требования налоговиков по текущим платежам и свыше 400 млн рублей зарплаты бывшим сотрудникам компании.
По словам Германа Клименко, в этом нет ничего необычного, тем более учитывая, что американский Google не имеет к данным операциям никакого отношения.
«Приставы списали деньги со счетов компании в счет погашения долгов. Это происходит в рамках нашей внутренней процедуры банкротства отечественного «Гугла», который в свое время заработал у нас достаточно много денег. Они зарабатывали по 120-130 млрд рублей в год и теперь постепенно расплачивается. Как при ликвидации происходит? Приостанавливаются все платежи. На момент приостановки деятельности компании требования кредиторов составляли 59 млрд рублей. Потом смотрят, кому она должна, и устанавливается очередность выплат. Из собранных денег при ликвидации дальше идет распределение. Можно сказать, что сейчас «Гугл» погасил долги. Но в действительности приставы списывают то, что поступает на счета. Поэтому о добровольности здесь никто не говорит. И это все не имеет никакого отношения к самой компании Google», – объяснил Клименко.
Собеседник НСН напомнил, что «Гугл» длительное время сотрудничал с российскими рекламными агентствами. Из-за предоставления рассрочек оплата услуг последними может происходить до сих пор. Вероятно, именно деньги данных контрагентов поступили на счета компании, и были списаны приставами.
«Это деньги тех, кто должен был «Гуглу» за рекламу и размещение, крупные рекламные агентства, которые собирали деньги с площадок и передавали их компании. «Гугл» давал рассрочки по платежам, вследствие чего возник разрыв. И вот деньги пришли, и они расплатились по тем обязательствам, которые были», – предположил Клименко.
По словам эксперта, в настоящее время нет оснований полагать, что главному офису Google есть какое-то дело до происходящих на российском рынке процессов, за исключением пользователей.
«Они достаточно жестко запрещают нам доступ к своим нейросетям. При этом оставляют пользователям поиск и бесплатные сервисы. Но больше никаких коммуникаций нет, Google Play нет, люди выкручиваются сами – либо покупают зарубежные карты, либо покупают на сайтах сервиса. Кто-то называет нас обременением для Google, я же называю это контролем рынка. Если, допустим, Google сейчас начнет санкционировать пользователей андроидов, очевидно, что мы начнем покупать технику “Хуавэй” или “Хонора”, где нет “гуглового” компонента. Поэтому Google и оставил какую-то часть своих сервисов бесплатными, тем самым сохраняя пользовательскую лояльность, с расчетом на то, что пройдет какое-то время, и они спокойно вернутся. Но никаких других интересов у них здесь нет», – заключил Клименко.
Тем временем российские суды продолжают штрафовать Google за повторное неисполнение законодательства РФ. Ранее НСН сообщала, что в начале октября копании выписан штраф еще на 10 млн рублей.
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