Эффект Губерниева: Почему российская молодежь ударилась в боулинг
Правила международных соревнований по боулингу среди детей позволяют российским спортсменам выступать под национальным флагом и с гимном, заявил Сергей Лисицын.
На популярность боулинга у российской молодежи повлияли эфиры на с участием ведущего Дмитрия Губерниева, рассказал НСН президент Федерации боулинга России Сергей Лисицын.
В торговых и торгово-развлекательных центрах российских городов-миллионников сегодня работают 86 бильярдных и 57 боулинг-залов, подсчитали в «2ГИС». За два года их количество увеличилось на 32% и 21% соответственно. В Москве количество бильярдных залов за год выросло на 52% — до 38. Боулинг-залов насчитывается 17, за год их стало на 6% меньше. При этом развлекательные площадки становятся частью досуга в ТЦ, а по данным опроса Nikoliers, 34% представителей поколения зумеров предпочитают проводить там время как раз за игрой в бильярд или боулинг.
По словам Лисицына, на популярность боулинга в молодежной среде серьезно повлиял телевизор.
«Четыре года подряд на Матч ТВ были трансляции. В этом году, к сожалению, их стало меньше. Пока были деньги букмекеров, у нас совместно с Континентальной лигой боулинга получалось проводить ТВ-финалы наших соревнований. Это шесть-восемь прямых трансляций, и с участием Губрниева! Это главный эффект. В этом году средств нет, все спонсоры сдулись», – рассказал собеседник НСН.
Более того, по словам Лисицына, сегодня Федерация боулинга основной акцент делает как раз на молодежь, а спортсмены имеют возможность выхода на международную арену.
«Мы проводим множество мероприятий, в том числе для детей участников СВО. Также стали заниматься студенческой лигой, в этом году даже два всероссийских соревнования провели. То есть, мы как раз и сделали акцент на молодежь. А еще у нас детей допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Мы в этом году были на первенстве мира в Малайзии, где нас очень хорошо встречали. В следующем году надеемся поехать уже на первенство Европы в Данию. Так что появилась реальная морковка для спортсменов. Можно не просто заниматься боулингом, а попасть в сборную и выступить за рубежом», – отметил Лисицын.
Ранее российские букмекеры рассказали НСН, почему отказались от финансирования боулинга.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили, как вернуть до 150 тысяч рублей в год за обучение
- «Позор»: Трамп раскритиковал президентские выборы в Бразилии
- Россиянам рассказали, что поможет быстро победить хронический стресс
- Эффект Губерниева: Почему российская молодежь ударилась в боулинг
- Режиссер Андреасян объяснил, почему сериалы бывают лучше кино
- «Главное - человеческие отношения!»: Игорь Бутман о коллаборациях с рокерами и актерами
- Глава Минцифры призвал блокировать принадлежащие мошенникам сим-карты
- В РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде
- В России назвали иллюзией возможность снятия с РФПИ санкций США
- «Я равнодушен!»: Вассерман объяснил, кто должен выбирать цвет года в России