«Четыре года подряд на Матч ТВ были трансляции. В этом году, к сожалению, их стало меньше. Пока были деньги букмекеров, у нас совместно с Континентальной лигой боулинга получалось проводить ТВ-финалы наших соревнований. Это шесть-восемь прямых трансляций, и с участием Губрниева! Это главный эффект. В этом году средств нет, все спонсоры сдулись», – рассказал собеседник НСН.

Более того, по словам Лисицына, сегодня Федерация боулинга основной акцент делает как раз на молодежь, а спортсмены имеют возможность выхода на международную арену.

«Мы проводим множество мероприятий, в том числе для детей участников СВО. Также стали заниматься студенческой лигой, в этом году даже два всероссийских соревнования провели. То есть, мы как раз и сделали акцент на молодежь. А еще у нас детей допустили до международных соревнований с флагом и гимном. Мы в этом году были на первенстве мира в Малайзии, где нас очень хорошо встречали. В следующем году надеемся поехать уже на первенство Европы в Данию. Так что появилась реальная морковка для спортсменов. Можно не просто заниматься боулингом, а попасть в сборную и выступить за рубежом», – отметил Лисицын.

Ранее российские букмекеры рассказали НСН, почему отказались от финансирования боулинга.

