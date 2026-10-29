Глава Минцифры призвал блокировать принадлежащие мошенникам сим-карты
Мессенджер «Макс» при выявлении мошеннических случаев блокирует аккаунт, не позволяя дальше мошеннику вести активность с указанным номером телефона. Об этом завил глава Минцифры Максут Шадаев.
Выступая на форуме Kazan Digital Week - 2026, он отметил, что следует блокировать аферистов также «и на уровне операторов связи».
«Причем, возможно, не только эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу», - указал министр.
Он добавил, что не лишним будет вводить и период охлаждения, чтобы этот человек не мог оформить новые сим-карты.
Ранее Минцифры представило на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам объяснили, как вернуть до 150 тысяч рублей в год за обучение
- «Позор»: Трамп раскритиковал президентские выборы в Бразилии
- Россиянам рассказали, что поможет быстро победить хронический стресс
- Эффект Губерниева: Почему российская молодежь ударилась в боулинг
- Режиссер Андреасян объяснил, почему сериалы бывают лучше кино
- «Главное - человеческие отношения!»: Игорь Бутман о коллаборациях с рокерами и актерами
- Глава Минцифры призвал блокировать принадлежащие мошенникам сим-карты
- В РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде
- В России назвали иллюзией возможность снятия с РФПИ санкций США
- «Я равнодушен!»: Вассерман объяснил, кто должен выбирать цвет года в России