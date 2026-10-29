Глава Минцифры призвал блокировать принадлежащие мошенникам сим-карты

Выступая на форуме Kazan Digital Week - 2026, он отметил, что следует блокировать аферистов также «и на уровне операторов связи».

«Причем, возможно, не только эту сим-карту, которая была, но и все сим-карты, которые принадлежат этому владельцу», - указал министр.

Он добавил, что не лишним будет вводить и период охлаждения, чтобы этот человек не мог оформить новые сим-карты.

Ранее Минцифры представило на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

