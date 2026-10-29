Режиссер Андреасян объяснил, почему сериалы бывают лучше кино

Сериалы вовсе не являются низшем уровнем кинематографа, а некоторые многосерийные проекты лучше полнометражных фильмов. Об этом «Газете.Ru» заявил режиссер Сарик Андреасян.

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Он привёл в пример такие сериалы, как «Игра престолов», «Наследники» и «Джентльмены», отметив, что в смотрит подобные проекты «с большим удовольствием, чем кино».

Андреасян указал, что у создателей многосерийных шоу больше возможностей для раскрытия героев.

«Я могу прожить с героем 8–10 часов времени, и мои сопереживания и любовь возрастают намного сильнее. Когда ты смотришь полный метр, ты не успеваешь за полтора часа насладиться героем», — заключил режиссер.

Ранее в Санкт-Петербурге запустили съемки 16-серийного остросюжетного детектива «Нас там нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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