«Я равнодушен!»: Вассерман объяснил, кто должен выбирать цвет года в России
Выбор цвета года не приведет к тому, что всех художников и дизайнеров будут заставлять использовать в работе только его, но это нужно, чтобы избежать излишней пестроты, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Выбор цвета года в России — задача психологов и художников, вместе с тем он явно будет пусть и доминирующим, но не единственным в творчестве. Об этом НСН заявил экс-депутат Госдумы, публицист и эрудит Анатолий Вассерман.
В России появится цвет года, сообщила советник президента России Елена Ямпольская, возглавляющая Совет по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Об этом сообщило РИА Новости. По ее словам, в России очень богатое наследие, много талантливых дизайнеров и художников. Вассерман объяснил, кто должен участвовать в выборе цвета года.
«Выбирать цвет года должны художники и психологи. Лично я к цветам отношусь довольно равнодушно, поэтому мне даже не очень понятно назначение такой инициативы, но думаю, специалисты смогут ее оценить по достоинству. Сомневаюсь, что всех будут обязывать в конкретном году все раскрашивать именно в цвет года. Но какие-то предпочтения, наверное, имеют смысл хотя бы для того, чтобы не было слишком большой пестроты», — сказал Вассерман.
Ранее модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Еремкин заявил, что главным цветом осени-зимы 2026/27 на подиумах Милана и Парижа стал желтый. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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