Выбор цвета года в России — задача психологов и художников, вместе с тем он явно будет пусть и доминирующим, но не единственным в творчестве. Об этом НСН заявил экс-депутат Госдумы, публицист и эрудит Анатолий Вассерман.

В России появится цвет года, сообщила советник президента России Елена Ямпольская, возглавляющая Совет по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве. Об этом сообщило РИА Новости. По ее словам, в России очень богатое наследие, много талантливых дизайнеров и художников. Вассерман объяснил, кто должен участвовать в выборе цвета года.