Глава ЕЦБ Лагард объявила о своей отставке
Руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года. Об этом сообщает RT.
Глава Евросовета Антониу Кошта поблагодарил Лагард за работу, а также объявил, что «процесс назначения её преемника начнется уже сегодня и будет проведен без промедления».
«Чтобы обеспечить плавный переход к следующему руководству», - подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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