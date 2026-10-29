Глава ЕЦБ Лагард объявила о своей отставке

Руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила, что покинет свой пост 7 февраля 2027 года. Об этом сообщает RT.

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Глава Евросовета Антониу Кошта поблагодарил Лагард за работу, а также объявил, что «процесс назначения её преемника начнется уже сегодня и будет проведен без промедления».

«Чтобы обеспечить плавный переход к следующему руководству», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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