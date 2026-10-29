Глава ЕЦБ Лагард объявила о своей отставке

Глава Евросовета Антониу Кошта поблагодарил Лагард за работу, а также объявил, что «процесс назначения её преемника начнется уже сегодня и будет проведен без промедления».

«Чтобы обеспечить плавный переход к следующему руководству», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Госдумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».