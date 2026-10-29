Ушаков: Атаки ВСУ 4 ноября могут повлиять на настроение РФ в переговорах

По его словам, переговоры будут «только после» праздника, однако эти сроки, в зависимости от действий Украины, могут поменяться.

«Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение», - заключил он.

Ранее Ушаков рассказал, что переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг Украины состоятся в Абу-Даби после 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».