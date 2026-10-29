Ушаков: Атаки ВСУ 4 ноября могут повлиять на настроение РФ в переговорах
Сообщить о возобновлении трёхстороннего переговорного процесса по Украине планировалось после Дня народного единства 4 ноября. Об этом ИС «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, переговоры будут «только после» праздника, однако эти сроки, в зависимости от действий Украины, могут поменяться.
«Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение», - заключил он.
Ранее Ушаков рассказал, что переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг Украины состоятся в Абу-Даби после 4 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде
- В России назвали иллюзией возможность снятия с РФПИ санкций США
- «Я равнодушен!»: Вассерман объяснил, кто должен выбирать цвет года в России
- Глава ЕЦБ Лагард объявила о своей отставке
- Ушаков: Атаки ВСУ 4 ноября могут повлиять на настроение РФ в переговорах
- Списали приставы: Клименко раскрыл секрет оплаты «Гуглом» миллиардных штрафов
- Даже не зарплата: Что вынуждает молодых учителей увольняться из школ
- Силуанов рассказал, как будет покрываться дефицит бюджета
- Между хайпом и «Оскаром»: BadComedian оценил шансы «Увидеть все» на статуэтку
- В Индии шестилетний мальчик выиграл в лотерею автомобиль