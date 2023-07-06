«Коммерсант»: Производители техники и электроники повышают цены вслед за ростом курса валют

В среднем стоимость такой продукции вырастет на 10-15%, пишет Ura.ru.

Так, коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сообщил, что о росте цен предупредили в том числе производители Archelik (марки Beko, Grundig, Indesit и другие), группа «СЕБ-Восток» (Tefal, Moulinex, Rowenta), Maunfeld, Lex. «СЕБ-Восток» заявил о повышении стоимости в среднем на 10%, цены вырастут с 4 августа.

В свою очередь глава российского представительства Candy-Hoover Group Глеб Мишин отметил, что компания поднимает розничные цены на 15%.

Нестабильный курс валют отразится на всей бытовой технике, так как большинство поставок оплачивается в иностранной валюте, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. По словам Алексея Погудалова, больше всего подорожают не производящиеся в РФ смартфоны, ноутбуки и планшеты. При этом рост цен на бытовую технику начнется в середине следующего месяца, так как у магазинов остаются нераспроданные складские запасы.

Накануне курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 91 рубль, евро поднялся выше 99 рублей, напоминает телеканал «360». На торгах в четверг доллар достиг 92 рублей, европейская валюта взлетела выше 100 рублей.

