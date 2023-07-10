«Набиуллина погонит вверх»: Девальвацию рубля связали с «агрессивным» оттоком капитала
Финансовый аналитик Владимир Левченко заявил в эфире НСН, что к концу недели курс вернется к 89 рублям за доллар, если ЦБ примет такое решение.
К концу недели станет понятно, принял ли Центробанк решение «гнать» курс рубля вверх, заявил финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН. По его словам, если курс доллара вернется к 89 рублям, это будет говорить о «смене курса» ЦБ.
Официальный курс доллара, установленный̆ Центробанком на 10 июля, составил 91,6 рубля, официальный курс евро — 99,9 рубля. На фоне валютных скачков официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать влияние спекулятивных игр на нынешний рост курса валют. Левченко считает, что рубль слабеет из-за оттока капитала, который стимулирует ЦБ.
«Надо дождаться конца текущей недели, которая будет определяющей. Центробанк точно будет повышать ставку, но на курсе рубля это никак не скажется. Потому что причина слабого рубля – это отток капитала, который наш Центробанк агрессивно стимулирует. Эта девальвация – первая неэкономическая девальвация. Это нагнетание западными СМИ паники, которая поддерживается внутри страны», - отметил он.
По его словам, в интересах страны исключить такие резкие колебания курса, сделать сегодня это может только Центробанк.
«Все выглядит так, что на прошлой неделе мы видели пик этой паники. К концу недели курс рубля должен еще укрепиться, рублей 89 или ниже. Тогда можно будет говорить о том, что курс сменился, и курс рубля погонят вверх. Сколько это продлится, никто не знает. Курс рубля определяется в одном кабинете, все рычаги находятся в руках Набиуллиной. Я считаю, что в интересах страны, экономики, людей не допускать заметных колебаний. Колебания рубля должны быть такими, чтобы основная масса населения и все экономические субъекты вообще их не замечали», - заметил собеседник НСН.
Обвал курса рубля следует считать спекулятивным, он связан с испугом инвесторов, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН». Он предрек «резкий откат» и посоветовал не спешить избавляться от рублей.
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