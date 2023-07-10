«Набиуллина погонит вверх»: Девальвацию рубля связали с «агрессивным» оттоком капитала

Финансовый аналитик Владимир Левченко заявил в эфире НСН, что к концу недели курс вернется к 89 рублям за доллар, если ЦБ примет такое решение. 

К концу недели станет понятно, принял ли Центробанк решение «гнать» курс рубля вверх, заявил финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с НСН. По его словам, если курс доллара вернется к 89 рублям, это будет говорить о «смене курса» ЦБ.

Официальный курс доллара, установленный̆ Центробанком на 10 июля, составил 91,6 рубля, официальный курс евро — 99,9 рубля. На фоне валютных скачков официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать влияние спекулятивных игр на нынешний рост курса валют. Левченко считает, что рубль слабеет из-за оттока капитала, который стимулирует ЦБ.

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«Надо дождаться конца текущей недели, которая будет определяющей. Центробанк точно будет повышать ставку, но на курсе рубля это никак не скажется. Потому что причина слабого рубля – это отток капитала, который наш Центробанк агрессивно стимулирует. Эта девальвация – первая неэкономическая девальвация. Это нагнетание западными СМИ паники, которая поддерживается внутри страны», - отметил он.

По его словам, в интересах страны исключить такие резкие колебания курса, сделать сегодня это может только Центробанк.

«Все выглядит так, что на прошлой неделе мы видели пик этой паники. К концу недели курс рубля должен еще укрепиться, рублей 89 или ниже. Тогда можно будет говорить о том, что курс сменился, и курс рубля погонят вверх. Сколько это продлится, никто не знает. Курс рубля определяется в одном кабинете, все рычаги находятся в руках Набиуллиной. Я считаю, что в интересах страны, экономики, людей не допускать заметных колебаний. Колебания рубля должны быть такими, чтобы основная масса населения и все экономические субъекты вообще их не замечали», - заметил собеседник НСН.

Обвал курса рубля следует считать спекулятивным, он связан с испугом инвесторов, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН». Он предрек «резкий откат» и посоветовал не спешить избавляться от рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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