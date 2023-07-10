«Набиуллина погонит вверх»: Девальвацию рубля связали с «агрессивным» оттоком капитала

«Надо дождаться конца текущей недели, которая будет определяющей. Центробанк точно будет повышать ставку, но на курсе рубля это никак не скажется. Потому что причина слабого рубля – это отток капитала, который наш Центробанк агрессивно стимулирует. Эта девальвация – первая неэкономическая девальвация. Это нагнетание западными СМИ паники, которая поддерживается внутри страны», - отметил он.

По его словам, в интересах страны исключить такие резкие колебания курса, сделать сегодня это может только Центробанк.

«Все выглядит так, что на прошлой неделе мы видели пик этой паники. К концу недели курс рубля должен еще укрепиться, рублей 89 или ниже. Тогда можно будет говорить о том, что курс сменился, и курс рубля погонят вверх. Сколько это продлится, никто не знает. Курс рубля определяется в одном кабинете, все рычаги находятся в руках Набиуллиной. Я считаю, что в интересах страны, экономики, людей не допускать заметных колебаний. Колебания рубля должны быть такими, чтобы основная масса населения и все экономические субъекты вообще их не замечали», - заметил собеседник НСН.

Обвал курса рубля следует считать спекулятивным, он связан с испугом инвесторов, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН». Он предрек «резкий откат» и посоветовал не спешить избавляться от рублей.