Разворот на Восток. Аналитик объяснил изменения поставок российской нефти на новые рынки

По данным собеседника НСН, радикально увеличила объемы закупок нефти из России Индия, уже приобретя на 20% больше энергоносителя, чем за весь прошлый год.

«Сейчас обсуждается вопрос еще большего увеличения поставок нефти в Индию. Сейчас она продается со скидкой 30%, Индия выбивает себе 40% и обещает взять в разы больше нефти. Индия ее покупает не только для себя, а еще перерабатывает ее на прибрежных НПЗ в дизельное топливо и отправляет на европейский рынок. Учитывая скидку на российскую нефть, даже с учетом доставки ее из России и отправки нефтепродуктов в Европу, все равно индийским компаниям это выгодно, они очень хорошо зарабатывают.

Если Китай быстро победит коронавирус и начнет восстанавливать экономику, он тоже увеличит закупки любой нефти, в том числе российской. Спрос на российскую нефть есть. Не всегда удается вовремя законтрактовать эти объемы, поэтому, например, в марте было проседание по объемам экспорта и, соответственно, добычи», - пояснил Игорь Юшков.