Разворот на Восток. Аналитик объяснил изменения поставок российской нефти на новые рынки

Россия переориентируется на новые рынки по продаже нефти, пока в Европе смешивают наш энергоноситель с дизельным топливом, чтобы выдать за новый сорт, заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россия переориентируется на новые рынки по продаже нефти.

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что объём поставок российской нефти вырос по нескольким направлениям, сообщает ТАСС.По его словам, российские нефтяные компании заняты выстраиванием новых логистических цепочек, есть и новые покупатели, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия вынуждена делать разворот на Восток, потому что на западных рынках, в частности в Евросоюзе, опасаются покупать российскую нефть. Компании-импортеры напуганы неформальным давлением, а теперь все больше обсуждаются официальные санкции против российской нефти. Они все меньше покупают российские объемы, пытаются смешать их с другой нефтью, пытаясь сказать, что это – не российского происхождения сорт, даже с нефтепродуктами перемешивают. Получается какой-нибудь экзотический Latvian Lite-сорт, представляющий смесь из российского Urals с дизельным топливом. Тем не менее, российские компании все больше вынуждены искать покупателей на азиатских рынках», - пояснил эксперт.

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По данным собеседника НСН, радикально увеличила объемы закупок нефти из России Индия, уже приобретя на 20% больше энергоносителя, чем за весь прошлый год.

«Сейчас обсуждается вопрос еще большего увеличения поставок нефти в Индию. Сейчас она продается со скидкой 30%, Индия выбивает себе 40% и обещает взять в разы больше нефти. Индия ее покупает не только для себя, а еще перерабатывает ее на прибрежных НПЗ в дизельное топливо и отправляет на европейский рынок. Учитывая скидку на российскую нефть, даже с учетом доставки ее из России и отправки нефтепродуктов в Европу, все равно индийским компаниям это выгодно, они очень хорошо зарабатывают.

Если Китай быстро победит коронавирус и начнет восстанавливать экономику, он тоже увеличит закупки любой нефти, в том числе российской. Спрос на российскую нефть есть. Не всегда удается вовремя законтрактовать эти объемы, поэтому, например, в марте было проседание по объемам экспорта и, соответственно, добычи», - пояснил Игорь Юшков.

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По его словам, в апреле объемы экспорта российской нефти начали восстанавливаться. Однако, на ситуацию с добычей и продажей российского сырья на международный рынок влияют постоянно меняющиеся ограничения, которые Запад вводит в отношении России.

«Пока мы не можем точно сказать, будет ли падать объем добычи нефти и экспорта или он уже стабилизировался. Но сказать точно, сколько будем эскортировать невозможно, потому что принимаются новые санкции, постоянно условия меняются. Но то, что Россия будет вынуждена всю свою нефть отправлять на азиатские рынки, можно говорить более-менее точно», - заявил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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