В Турции назвали срок, на который хватит газа из недр Черного моря
Примерно в течение полувека можно удовлетворять потребности клиентов в газе в мире, заявил экс-премьер-министр Турции и заместитель руководителя партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым в ходе встречи с сопартийцами в городе Тунджели.
Об этом сообщает газета Sözcü.
«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд м³. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — отметил политик.
Ранее газета Sabah писала, что Турция намерена инвестировать почти $10 млрд в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море.
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