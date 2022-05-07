В Турции назвали срок, на который хватит газа из недр Черного моря

Примерно в течение полувека можно удовлетворять потребности клиентов в газе в мире, заявил экс-премьер-министр Турции и заместитель руководителя партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым в ходе встречи с сопартийцами в городе Тунджели.

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Об этом сообщает газета Sözcü.

«Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд м³. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет», — отметил политик.

Ранее газета Sabah писала, что Турция намерена инвестировать почти $10 млрд в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:ТурцияЧерное МореНефть
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