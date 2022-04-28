СМИ: Берлин поддержит введение эмбарго на поставки российской нефти
Власти Германии согласились поддержать инициативу Евросоюза о введении эмбарго на импорт нефти из России. Об этом в четверг сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников.
Как отмечается, Берлин оставался главным противником в ЕС введения ограничений на поставки российских энергоносителей.
Теперь же немецкие власти заявили, что готовы оставить все свои возражения против введения эмбарго при условии, если Германии предоставят достаточно времени, чтобы определиться с альтернативными поставками.
По данным газеты, правительство Олафа Шольца изменило свое мнение после заключения соглашения с Варшавой, согласно которому ФРГ позволят получать нефть от глобальных экспортеров через порт Гданьска.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.
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