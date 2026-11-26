Использование пиротехники на Новый год запретили в Калужской области
В Калужской области запретили использование пиротехники на Новый год. Соответствующее решение было принято антитеррористической комиссией и оперштабом региона.
В частности, запрет на продажу и использование пиротехники будет действовать с 1 декабря 2026 года по 11 января 2027 года.
В пресс-службе губернатора и правительства области уточнили, что ограничение касается граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей. Для нарушителей запрета предусмотрены штрафы.
Ранее в Красноярске фейерверк попал в толпу во время уличного праздничного мероприятия, пострадала женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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