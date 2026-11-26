В частности, запрет на продажу и использование пиротехники будет действовать с 1 декабря 2026 года по 11 января 2027 года.

В пресс-службе губернатора и правительства области уточнили, что ограничение касается граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей. Для нарушителей запрета предусмотрены штрафы.

Ранее в Красноярске фейерверк попал в толпу во время уличного праздничного мероприятия, пострадала женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

