«Нескромная схема»: Как Vitol будет торговать российской нефтью
Нефтетрейдер может торговать нефтью с российской долей, при этом не нарушая правил, заявил в эфире НСН Александр Фролов.
Отказ нефтетрейдера Vitol от торговли российской нефтью все ровно оставит широкий простор для деятельности компании, она может закупать нефть у России и продавать ее в смеси с другими видами, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Александр Фролов.
Накануне крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group заявил, что намерен к концу этого года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России. Ранее российскую нефть отказались покупать Shell и BP. Александр Фролов отметил, что Vitol для России не является значимым покупателем нефти.
«Компания Vitol – одна из крупнейших компаний, но среди покупателей российской нефти она занимает довольно скромную позицию. Если сравнить ее закупки с закупками китайских компаний, то они окажутся более чем в 10 раз меньше. Если Vitol покупает 3,5 или 4,5 млн тонн нефти, то наши китайские партнеры покупают более 50 млн тонн. При этом, если компания отказалась торговать нефтью, то это не значит, что она не будет ее покупать. Так, они могут торговать нефтью с российской долей. Подобные схемы уже реализуются компаниями. Формулировка отказа Vitol от торговли нефтью оставляет довольно широкий простор для деятельности компании, в том числе в плане закупок российской нефти, но без ее формальной продажи», - сказал Фролов.
В свою очередь академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что такой схемой уже начала пользоваться нефтегазовая компания Shell. При этом он подчеркнул, что спрос на российскую нефть будет оставаться, несмотря на новые санкции.
«Про Shell была информация о том, что российская нефть используется в 49% в смеси с латвийской и продается она как латвийская. Формально, это не является нарушением правил, пока нет общих санкций в отношении продажи нами нефти. Но проблемы с реализацией, связанные с санкциями и с перспективой новых, конечно, будут возникать. Однако это не та ситуация, когда спрос ликвидируется. Нужно будет искать новых посредников и конечных покупателей. Нефть все ровно будет реализовываться, она нужна многим странам. Это игровая ситуация, удары будут наноситься с разных сторон, но Россия не собирается вставать в закрытую позу. Страна будет действовать по тем направления, которые есть», - сказал Некипелов.
Западные санкции вынудили многие компании и страны отказаться от российской нефти. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.
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