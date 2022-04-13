«Нескромная схема»: Как Vitol будет торговать российской нефтью

В свою очередь академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что такой схемой уже начала пользоваться нефтегазовая компания Shell. При этом он подчеркнул, что спрос на российскую нефть будет оставаться, несмотря на новые санкции.

«Про Shell была информация о том, что российская нефть используется в 49% в смеси с латвийской и продается она как латвийская. Формально, это не является нарушением правил, пока нет общих санкций в отношении продажи нами нефти. Но проблемы с реализацией, связанные с санкциями и с перспективой новых, конечно, будут возникать. Однако это не та ситуация, когда спрос ликвидируется. Нужно будет искать новых посредников и конечных покупателей. Нефть все ровно будет реализовываться, она нужна многим странам. Это игровая ситуация, удары будут наноситься с разных сторон, но Россия не собирается вставать в закрытую позу. Страна будет действовать по тем направления, которые есть», - сказал Некипелов.

Западные санкции вынудили многие компании и страны отказаться от российской нефти. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.

