Самым эффективным инструментом для повышения доступности жилья могло бы стать развитие сектора наемного жилья, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.

В ноябре 2026 года впервые в истории первичного рынка Москвы больше всего проектов на стадии котлована относится к премиум-классу, рассказали участники рынка. Почти во всех таких комплексах средняя цена за 1 кв. м на старте превышает 800 тыс. рублей, а в некоторых случаях — 1,5 млн рублей. Если смещение фокуса девелоперов в премиум продолжится, предложение доступных новостроек будет сокращаться, считают эксперты, пишут «Известия». Разворотнева подчеркнула, что государство может влиять на эту ситуацию.