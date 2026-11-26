Депутат Разворотнева представила меры для снижения цен на жилье
Только половина цены квадратного метра – это сама стоимость стройки, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Самым эффективным инструментом для повышения доступности жилья могло бы стать развитие сектора наемного жилья, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.
В ноябре 2026 года впервые в истории первичного рынка Москвы больше всего проектов на стадии котлована относится к премиум-классу, рассказали участники рынка. Почти во всех таких комплексах средняя цена за 1 кв. м на старте превышает 800 тыс. рублей, а в некоторых случаях — 1,5 млн рублей. Если смещение фокуса девелоперов в премиум продолжится, предложение доступных новостроек будет сокращаться, считают эксперты, пишут «Известия». Разворотнева подчеркнула, что государство может влиять на эту ситуацию.
«Я считаю, что государство может влиять на эту ситуацию. Один из вопросов, который перед правительством ставит Госдума, это доступность жилья, как снизить стоимость квадратного метра. Вчера министр строительства и ЖКХ озвучил информацию, что только половина цены квадратного метра – это сама стоимость стройки. Все остальное – это стоимость земельных участков, подключение к сетям, банковские кредиты. Самым эффективным инструментом могло бы стать развитие сектора наемного жилья. Не все семьи могут приобрести жилье в собственность. Надо давать возможность долгосрочной аренды по приемлемым ценам, вводить субсидирование арендной ставки в зависимости от уровня доходов, такие программы, например, действуют на Дальнем Востоке. Также нужно рассмотреть возможность бесплатного предоставления земельного участка, льготные условия для определенных категорий, развитие жилищных кооперативов», - отметила она.
Государство не может утверждать цены на жилье, так как в этом процессе задействованы коммерческие девелоперы и банки, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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