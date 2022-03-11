«Эффект санкций и изоляции»: В России объяснили причины снижения цен на бензин
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что в разных регионах России еще долгое время может снижаться стоимость бензина.
Из-за санкций бензин остается в России, его объем увеличивается, в результате чего цены на топливо падают. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее СМИ сообщили, что в регионах России цены на бензин на автозаправочных станциях стали снижаться. Пикин рассказал, что раньше возможность экспорта топлива позволяла увеличивать цены на него.
«Все предыдущие годы основным драйвером роста стоимости бензина была возможность экспорта нефтепродукта за рубеж по более высоким ценам. Когда росла стоимость нефти, национальная валюта не укреплялась, а падала или была стабильной. Всегда получалось, что экспортный потенциал поставок бензина и дизеля был выше. Поэтому эти объемы уходили с рынка, и цена росла», - объяснил он.
По его словам, топливо остается внутри страны, поэтому его объемы увеличиваются, и цены на бензин снижаются.
«Сейчас ситуация обратная. Когда все ограничено, объемы продаж резко снизились, бензин остался в России. Плюс еще белорусский бензин, который раньше уходил на Украину, пошел в Россию. Большие объемы привели к снижению оптовых цен, и это неминуемо начало отражаться на розничном секторе. Хотя отражается только на тех заправках, где цены была выше, чем у вертикально интегрированных компаний», - добавил директор фонда.
Он считает, что введение антироссийских санкций поспособствовало снижению цен на бензин в нашей стране.
«Один из положительных эффектов изоляции России и санкций – это возможность того, что в нашей стране не просто не будет расти стоимость бензина или будет расти минимально, но, может быть, даже будет снижаться. В разных регионах России может наблюдаться разное снижение цен на бензин, а где-то они могут остаться на прежнем уровне. Но из-за того, что санкции введены всерьез и надолго, эта ситуация может продлиться много времени», - заключил Пикин.
Ранее директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сдерживание цен на грузоперевозки не уменьшит расходы на амортизацию и топливо для предпринимателей.
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