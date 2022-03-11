«Эффект санкций и изоляции»: В России объяснили причины снижения цен на бензин

Ранее СМИ сообщили, что в регионах России цены на бензин на автозаправочных станциях стали снижаться. Пикин рассказал, что раньше возможность экспорта топлива позволяла увеличивать цены на него.

«Все предыдущие годы основным драйвером роста стоимости бензина была возможность экспорта нефтепродукта за рубеж по более высоким ценам. Когда росла стоимость нефти, национальная валюта не укреплялась, а падала или была стабильной. Всегда получалось, что экспортный потенциал поставок бензина и дизеля был выше. Поэтому эти объемы уходили с рынка, и цена росла», - объяснил он.