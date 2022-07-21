«Разбираем на запчасти»: Как санкции отразились на медоборудовании
Эксперты отрасли в эфире НСН рассказали о зависимости рынка от импорта, а также о больших проблемах с поставками запчастей и ремонтом техники.
Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA сообщила, что в России может возникнуть дефицит медицинской техники. Так, из-за введенных ограничений на ее вывоз правительством, у больниц может не получиться отправить оборудование на ремонт производителю за рубеж.
На этом фоне эксперты рассказали НСН, как в России обстоят дела с производством собственной медтехники и как поставляются запчасти, которые попадают под отдельные виды ограничений.
Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что медицинская техника на сегодняшний день поставляется в Россию из-за рубежа без сбоев, в отличие от запчастей. По его словам, именно с их поставками сейчас самая большая проблема.
«Мы понимаем, что все страны, в частности США, четко сформулировали, что санкции не распространяются на медицинскую продукцию. Поэтому, с точки зрения поставок, никаких серьезных ограничений мы не видим. Может быть, кроме определенных специфических позиций, в составе которых есть сложные автоматизированные системы управления, которые сами по себе, как часть продукции, могут быть ограничены к ввозу в Россию. Как ни странно, большая сложность сейчас с поставками запчастей. Потому что запчасти попадают под отдельные ограничения как компоненты, содержащие определенные типы электроники», - сказал Репик.
Он отметил, что из-за ограничений на поставки запчастей российские компании вынуждены покупать за границей готовую медтехнику, чтобы привезти ее, а уже потом разобрать на компоненты.
«С точки зрения внутренних ограничений, вывоз техники действительно был одной из первых мер по стабилизации рынка в феврале-марте. Необходимость получения разрешений не является слишком большой сложностью для гарантийных ремонтов и так далее. Но в тех странах, где есть запрет на поставки полупроводниковых электронных компонентов, приходится вместо запчастей привозить готовую продукцию и разбирать ее на запчасти. Например, привезти КТ никаких ограничений в Россию нет, но какой-то элемент этого прибора в отдельности ввозить нельзя», - указал Репик.
Также президент «Деловой России» подчеркнул, что импортозамещение в России в части медицинского оборудования идет слишком маленькими темпами.
«На сегодняшний момент острых вопросов с цепочками поставок нет. Успехи импортозамещения в этой части я бы обозначил как крайне скромные. Особенно это касается сложной техники. Понятно, что где-то идет узловая сборка, как у автомобилей. Но зависимость все ровно довольно серьезная», - добавил Репик.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации международных производителей медицинских изделий (IMEDA) Сергей Ванин в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил слова Репника о крайне высокой зависимости отрасли от импорта. По его словам, особенно это касается такой сложной медтехники, как КТ, МРТ и рентген-аппараты.
«Доля импортного парка медицинского оборудования в стране, по скромным подсчетам, порядка 80%. У нас достаточно серьезная доля зависимости всей системы здравоохранения от иностранной медтехники. Тем более, если мы говорим о сложной диагностической медтехнике: КТ, МРТ, УЗИ и рентген-аппараты. У МРТ-аппаратов Siemens и Philips есть аналоги, но это компании Toshiba и General Electric. На данный момент будем достаточно честны перед собой: на рынке конкурируют в основном глобальные иностранные корпорации», - сказал Ванин.
Также он отметил, что на сегодняшний день нет рисков того, что зарубежные компании перестанут поставлять в Россию свое медицинское оборудование. Ванин напомнил, что США и ЕС не оставили медтехнику и лекарственные препараты в списке санкций.
«Компании сами заинтересованы продолжать работать на этом рынке. Есть официальное решение госструктур как США, так и Евросоюза о том, что медтехника, как и лекарственные препараты, находятся вне санкционного списка. Это гуманитарная сфера, вопросы касаются здравоохранения, лечения и здоровья людей. Более того, желание самих компаний что-то сюда не привозить просто отсутствует. Рисков того, что кто-то сюда что-то не привезет, нет», - подчеркнул исполнительный директор IMEDA.
Со своей стороны, член Комиссии по фармацевтической и медицинской промышленности РСПП Александр Смирнов в беседе с НСН рассказал, что Россия производит собственное медоборудование, при этом в некоторых категориях его доля достигает 70%. По его мнению, пока зарубежные компании будут оставаться на российском рынке, трудностей с ремонтом оборудования возникать не должно.
«В разных категориях мы производим разное оборудование. Где-то мы производим порядка 70%, а где-то меньше. Мы можем чинить оборудование и в России, вопрос только в том, что нужно поставлять запчасти и давать нам доступ к ремонту оборудования. Если зарубежные компании, которые поставили оборудование, собираются уходить с российского рынка и при этом не будут оставлять возможности чинить оборудование, то тогда трудности возникли бы. Но пока все зарубежные компании, которые поставляли оборудование в Россию говорят, что будут оставаться на рынке», - сказал Смирнов.
Однако он указал, что Россия до сих пор не может производить ряд позиций редкой медтехники. При этом Смирнов подчеркнул, что ее можно поставлять из многих стран мира, например, из Голландии и Японии.
«Пока что мы не можем произвести те же трехтесловые томографы. Это редкие позиции, они стоят в крупных и специализированных клиниках. Но опять же, если мы говорим о том, что оборудование там совершенно эксклюзивное, то это другой вопрос. Такое оборудование используется в ограниченном количестве случаев. Если взять УЗИ экспертного класса, то оно производится в разных странах: начиная от Голландии и заканчивая Японией. Поставлять его можно отовсюду», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Так, постановлением правительства от 9 марта был определен перечень товаров, запрещенных для вывоза из РФ во все страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В него вошло более 200 наименований товаров — от транспортных средств, сельхозтехники и электронной аппаратуры до различного оборудования, включая медицинское. В пресс-службе кабмина поясняли, что такая мера была необходима, чтобы «обеспечить стабильность на российском рынке».
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