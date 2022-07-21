«Разбираем на запчасти»: Как санкции отразились на медоборудовании

На этом фоне эксперты рассказали НСН, как в России обстоят дела с производством собственной медтехники и как поставляются запчасти, которые попадают под отдельные виды ограничений.

Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что медицинская техника на сегодняшний день поставляется в Россию из-за рубежа без сбоев, в отличие от запчастей. По его словам, именно с их поставками сейчас самая большая проблема.

«Мы понимаем, что все страны, в частности США, четко сформулировали, что санкции не распространяются на медицинскую продукцию. Поэтому, с точки зрения поставок, никаких серьезных ограничений мы не видим. Может быть, кроме определенных специфических позиций, в составе которых есть сложные автоматизированные системы управления, которые сами по себе, как часть продукции, могут быть ограничены к ввозу в Россию. Как ни странно, большая сложность сейчас с поставками запчастей. Потому что запчасти попадают под отдельные ограничения как компоненты, содержащие определенные типы электроники», - сказал Репик.