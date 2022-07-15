СМИ: Евросоюз внесет поправки в санкции против России

Еврокомиссия скорректирует ранее объявленные санкции против России, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

Как отмечается, в Евросоюзе намерены исключить любой риск прекращения поставок продовольствия на европейский рынок.