Росздравнадзор: в стране нет проблем с поставками зарубежного медоборудования

В России не наблюдается проблем с поставками медицинского оборудования из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

Глава ведомства Алла Самойлова отметила, что многое имеется на складах в стране.

Она отметила, что ранее сообщалось о дефиците рентгеновской пленки. По словам Самойловой, на сегодня вопрос решен и поставки осуществляются.

Ранее 4 июня в Росздравнадзоре развеяли слухи о дефиците лекарств.







