Росздравнадзор: в стране нет проблем с поставками зарубежного медоборудования
8 июня 202219:16
В России не наблюдается проблем с поставками медицинского оборудования из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.
Глава ведомства Алла Самойлова отметила, что многое имеется на складах в стране.
Она отметила, что ранее сообщалось о дефиците рентгеновской пленки. По словам Самойловой, на сегодня вопрос решен и поставки осуществляются.
Ранее 4 июня в Росздравнадзоре развеяли слухи о дефиците лекарств.
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8 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru