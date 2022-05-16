Росздравнадзор: Проблема дефицита импортной рентгеновской пленки в РФ будет решена

Проблема дефицита импортной рентгеновской пленки в некоторых регионах России в скором времени будет решена. Об этом рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

По словам представителей ведомства, поставки импортного материала в РФ уже возобновлены. Так, отмечается, что компания Sony начнет отгрузку рентгеновской пленки региональным дилерам в соответствии с их заявками. В то же время Fujifilm приступит к поставкам уже летом 2022 года.

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Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас фармкомпании в России работают на запасах ингредиентов, однако вопрос с новыми поставками решится в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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