Росздравнадзор: Проблема дефицита импортной рентгеновской пленки в РФ будет решена
Проблема дефицита импортной рентгеновской пленки в некоторых регионах России в скором времени будет решена. Об этом рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
По словам представителей ведомства, поставки импортного материала в РФ уже возобновлены. Так, отмечается, что компания Sony начнет отгрузку рентгеновской пленки региональным дилерам в соответствии с их заявками. В то же время Fujifilm приступит к поставкам уже летом 2022 года.
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас фармкомпании в России работают на запасах ингредиентов, однако вопрос с новыми поставками решится в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Росздравнадзор: Проблема дефицита импортной рентгеновской пленки в РФ будет решена
- Путин выступил с предложением предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ
- АЗС Shell перестанут работать в России
- В Кремле назвали различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО
- Лукашенко: Попытка расчленить Украину – самая опасная тенденция
- Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
- Песков: Спецслужбы США нагло относятся к россиянам
- Путин заявил об увеличении количества совместных учений ОДКБ
- Лукашенко рассказал, как избежать «адских санкций»
- В Литве призвали остановить транзит российских газа и нефти через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru