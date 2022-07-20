США грозят ужесточить уже введенные против России санкции

Соединенные Штаты пообещали ужесточить уже введенные антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы «аннексировать» освобожденные территории на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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«Мы можем ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности Путина продолжать войну», - заявил он.

Напомним, новые американские санкции скорее всего будут направлены на усиление давления на российский финансовый сектор. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.

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