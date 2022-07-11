Росздравнадзор: «Феназепам» в России есть, он просто не доехал до аптек

Дефицита препарата «Феназепам» в России нет заявили в пятницу в Росздравнадзоре, сообщает газета Коммерсант.

По данным издания, отсутствие лекарства в аптеках объяснили тем, что в регионы препарат попросту ещё не доехал.

Накануне СМИ сообщали, а дефиците «Феназепама» в аптеках по всей стране.

В Росздравнадзоре пообещали, что в ближайшее время лекарство поступит в региональные аптечные сети.