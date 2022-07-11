Росздравнадзор: «Феназепам» в России есть, он просто не доехал до аптек

Дефицита препарата «Феназепам» в России нет заявили в пятницу в Росздравнадзоре, сообщает газета Коммерсант.

По данным издания, отсутствие лекарства в аптеках объяснили тем, что в регионы препарат попросту ещё не доехал.

Накануне СМИ сообщали, а дефиците «Феназепама» в аптеках по всей стране.

В Росздравнадзоре пообещали, что в ближайшее время лекарство поступит в региональные аптечные сети.

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По данным ведомства, только за первые шесть месяцев 2022 года на продажу поступило 755 тыс. упаковок «Феназепама».

Ранее сообщалось, что в России выделят еще 3 млрд рублей на бесплатные лекарства для льготников.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
ТЕГИ:ДефицитАптекиЛекарстваРосздравнадзор
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