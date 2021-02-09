Раскошелились после протестов? Почувствуют ли россияне соцпомощь властей на 500 млрд

Российские власти могут потратить на новый пакет социальных выплат россиянам более полутриллиона рублей, узнало агентство Reuters. Его источники в правительстве утверждают, что о мерах поддержки может объявить президент Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию. Дата пока не определена, однако со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова уже известно, что «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны».

По данным близких к правительству источников Reuters, пакет социальных выплат может обойтись федеральному бюджету в 500 миллиардов рублей либо 0,5% ВВП (порядка 580 миллиардов рублей). На что конкретно будут потрачены деньги, пока не раскрывается. Авторы материала напоминают, что в кризисные 2020-й год выплаты касались в основном семей с детьми.

Наблюдатели отмечают, что время для анонсирования таких мер выбрано не совсем удачно: в последние недели по всей стране прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как отметил в беседе с НСН бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров, многие выходили на митинги не ради Навального, а из-за общего недовольства властью.

«Властям, конечно, не надо было анонсировать эти свои планы прямо сейчас, по следам последних событий. Люди ведь поймут, что протестовать - финансово выгодно. Вышел на улицу - раз, и правительство сразу раскошелилось», - пишет в Facebook политолог Аббас Галлямов.

Кремлю, очевидно, приходится реагировать на социальные вызовы и в преддверии выборов в Госдуму, которые состоятся осенью 2021 года. Так, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал заявление медиаменеджера Маргариты Симоньян о том, что россиянам не следует сейчас жаловаться на низкие пенсии: они всё равно выше, чем были в 1990-е.