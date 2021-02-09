Раскошелились после протестов? Почувствуют ли россияне соцпомощь властей на 500 млрд
Несмотря на то, что ситуация в социальном плане лучше, чем в 90-е, в стране катастрофический уровень бедности, говорят экономисты. Кремль даёт понять, что стремится решить проблему.
Российские власти могут потратить на новый пакет социальных выплат россиянам более полутриллиона рублей, узнало агентство Reuters. Его источники в правительстве утверждают, что о мерах поддержки может объявить президент Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию. Дата пока не определена, однако со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова уже известно, что «о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны».
По данным близких к правительству источников Reuters, пакет социальных выплат может обойтись федеральному бюджету в 500 миллиардов рублей либо 0,5% ВВП (порядка 580 миллиардов рублей). На что конкретно будут потрачены деньги, пока не раскрывается. Авторы материала напоминают, что в кризисные 2020-й год выплаты касались в основном семей с детьми.
Наблюдатели отмечают, что время для анонсирования таких мер выбрано не совсем удачно: в последние недели по всей стране прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как отметил в беседе с НСН бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров, многие выходили на митинги не ради Навального, а из-за общего недовольства властью.
«Властям, конечно, не надо было анонсировать эти свои планы прямо сейчас, по следам последних событий. Люди ведь поймут, что протестовать - финансово выгодно. Вышел на улицу - раз, и правительство сразу раскошелилось», - пишет в Facebook политолог Аббас Галлямов.
Кремлю, очевидно, приходится реагировать на социальные вызовы и в преддверии выборов в Госдуму, которые состоятся осенью 2021 года. Так, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал заявление медиаменеджера Маргариты Симоньян о том, что россиянам не следует сейчас жаловаться на низкие пенсии: они всё равно выше, чем были в 1990-е.
«Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным. Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желании повышать благосостояние пенсионеров», - заявил журналистам спикер Кремля, сославшись на глобальные кризисы и пандемию. Однако власти принимают «хорошо известные» меры, чтобы повысить пенсии, подчеркнул он.
То, что в России низкие пенсии, в последнее время признают в Госдуме. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал нынешний уровень пенсионных выплат «нищенством, позором и безобразием». А экономисты говорят о «катастрофической» бедности в стране в целом.
«Она выросла скачкообразно за последние пару лет. В России порядка 20 миллионов человек живут за чертой бедности, что совершенно недопустимо для страны, которая претендует на то, чтобы быть великой. При этом уровень бедности, который дает Росстат, это российский прожиточный минимум, который обеспечивает физиологическое выживание, а не полноценную, пусть и небогатую жизнь», - говорил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Экономист уверен, что проблему помогла бы решить раздача денег населению.
«Не льготы, не каникулы, ипотечные или еще какие по долгам за ЖКХ, а просто дать малоимущим денег, что простимулирует потребительский спрос и косвенно поддержит российский бизнес», - уверен Нечаев.
Эксперты призывали власти РФ раздать деньги населению во время пандемии в 2020 году, но даже в кризис правительство тратило средства весьма осторожно, ограничиваясь точечной адресной помощью. Как писал «Коммерсантъ», тогда власти планировали суммарно потратить на соцподдержку $28,6 миллиарда, или 2,1 триллиона рублей при долларе по 74 рубля. Это было примерно 0,4% ВВП. Учитывая обозначенную источниками Reuters сумму, масштабной раздачи денег население России в этом году не дождётся, и выплаты будут менее ощутимыми, чем в 2020 году.
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