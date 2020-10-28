Нечаев призвал правительство раздать россиянам деньги

Нечаев считает, что даже с учетом низкой базы нет никаких серьезных факторов для устойчивого восстановления российской экономики.

«Потребительский спрос сжался катастрофически, в этом году будет даже по официальным оценкам падение реальных доходов на 5%. Это накладывается на падение в предыдущие семь лет. В инвестиционном климате ничего не поменялось в лучшую сторону. Более того, налоги растут, что является грубой ошибкой. С экспортом ситуация тоже крайне тревожная, в связи с чем Центробанк предрек нам три года валютного голодания», - напомнил экс-министр.

Нечаев также рассказал, что нужно делать для преодоления кризиса.

«Не надо идти по пути льгот, каникул, отсрочек и так далее. Нужно наиболее пострадавшим слоям населения и секторам бизнеса напрямую дать деньги. Но это краткосрочная мера. А стратегически нужно менять инвестиционный климат в стране», - сказал экономист.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse в докладе о богатстве в мире сообщил, что благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года снизилось на 11% в долларовом выражении.

В свою очередь, рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» считает, что восстановление российской экономики после шоков 2020 года начнется благодаря развитию сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, производства пластмассовых и резиновых изделий. Аналитики агентства считают, что именно эти отрасли возьмут на себя функцию локомотива российской экономики в ближайшие годы.

