Нечаев призвал правительство раздать россиянам деньги
Бывший министр экономики России в эфире НСН заявил, что никаких предпосылок для устойчивого восстановления российской экономики пока нет.
Счетная палата представила два сценария развития экономики России на ближайшие три года. По самому оптимистичному прогнозу, ВВП будет расти слишком медленно для повышения структурных темпов роста. Более того, по некоторым показателям даже к концу 2023 года Россия не выйдет на докризисный уровень.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что многое зависит от решений по карантину в Европе.
«Если тренд на ужесточение ограничений продолжится, то России следует ожидать дальнейшего снижения спроса на нефть, газ и прочие сырьевые товары. Соответственно, это скажется на экономике. Сейчас же это игра в цифры в условиях неопределенности», - отметил он.
Нечаев считает, что даже с учетом низкой базы нет никаких серьезных факторов для устойчивого восстановления российской экономики.
«Потребительский спрос сжался катастрофически, в этом году будет даже по официальным оценкам падение реальных доходов на 5%. Это накладывается на падение в предыдущие семь лет. В инвестиционном климате ничего не поменялось в лучшую сторону. Более того, налоги растут, что является грубой ошибкой. С экспортом ситуация тоже крайне тревожная, в связи с чем Центробанк предрек нам три года валютного голодания», - напомнил экс-министр.
Нечаев также рассказал, что нужно делать для преодоления кризиса.
«Не надо идти по пути льгот, каникул, отсрочек и так далее. Нужно наиболее пострадавшим слоям населения и секторам бизнеса напрямую дать деньги. Но это краткосрочная мера. А стратегически нужно менять инвестиционный климат в стране», - сказал экономист.
Ранее швейцарский банк Credit Suisse в докладе о богатстве в мире сообщил, что благосостояние россиян в первом полугодии 2020 года снизилось на 11% в долларовом выражении.
В свою очередь, рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» считает, что восстановление российской экономики после шоков 2020 года начнется благодаря развитию сельского хозяйства, пищевой и фармацевтической промышленности, производства пластмассовых и резиновых изделий. Аналитики агентства считают, что именно эти отрасли возьмут на себя функцию локомотива российской экономики в ближайшие годы.
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