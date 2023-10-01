В США взлетели цены на бензин и дизель

РФ сократила ежемесячное производство нефти на 300 тысяч баррелей, а Саудовская Аравия — на миллион до конца 2023 года. Таким образом, глобальный суточный дефицит составит 3,3 миллиона баррелей в четвертом квартале, прогнозирует ОПЕК+.

Стоимость галлона дизеля в США в течение месяца поднялась на 0,24 доллара и составила 4,58 доллара. Кроме того, Москва приняла решение ограничить экспорт бензина и дизельного топлива на неопределенный срок, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Подобное развитие событий может отрицательно сказаться на предвыборной кампании Джо Байдена по переизбранию на пост президента США на второй срок, делает вывод агентство.

Ранее аналитик, финансовый журналист Чарльз Пейн в интервью Fox Business напомнил, что из-за решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти растут цены на бензин в США, и этот вопрос станет «огромной головной болью» президента Штатов Джо Байдена в 2024 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





