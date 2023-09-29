Великобритания предложила пересмотреть потолок цен на нефть из РФ
Заместитель министра финансов Великобритании Джоанна Пенн сообщила, что Лондон предложил партнерам по «Большой семерке» пересмотреть потолок цен на российскую нефть. Ее слова приводит агентство Reuters.
Пенн отметила, что западные страны должны следить за эффективностью ценового потолка. По ее мнению, мера позволяет сократить доходы РФ от экспорта сырья.
При этом она признала, что за последние месяцы Россия смогла нарастить поставки нефти благодаря не связанным с Западом грузоотправителям.
Reuters ранее сообщило, что страны «Большой семерки» в ближайшее время не планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru