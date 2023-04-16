Нефтяной союз РФ и Саудовской Аравии назвали угрозой для Байдена
Сближение России и Саудовской Аравии угрожает планам президента США Джо Байдена. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg.
Журналисты полагают, что нефтяной союз Москвы и Эр-Рияда может сорвать переизбрание американского лидера в 2024 году.
Авторы материалы заявили, что США стали жертвой участников ОПЕК. Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии способен принести неприятности для американской экономики.
Обозреватели обратили внимание, что в ОПЕК уже дважды приняли решение сократить добычу нефти. Это приведет к росту стоимости бензина на американских заправочных станциях, сказано в материале.
Индия поддержала введенный западными странами потолок цен на российскую нефть, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru