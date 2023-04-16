Нефтяной союз РФ и Саудовской Аравии назвали угрозой для Байдена

Журналисты полагают, что нефтяной союз Москвы и Эр-Рияда может сорвать переизбрание американского лидера в 2024 году.

Авторы материалы заявили, что США стали жертвой участников ОПЕК. Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии способен принести неприятности для американской экономики.

Обозреватели обратили внимание, что в ОПЕК уже дважды приняли решение сократить добычу нефти. Это приведет к росту стоимости бензина на американских заправочных станциях, сказано в материале.

Индия поддержала введенный западными странами потолок цен на российскую нефть, передает «Радиоточка НСН».

