Прошлогодний урожай и отсутствие конкурентов. Названы причины продуктовой дефляции в России

Маркетолог Игорь Качалов объяснил снижение стоимости продуктов в России в интервью «Известиям». Он указал на несколько позитивных причин, повлиявших на результат России, напомнив о высоком урожае прошлого года. По словам маркетолога, цены текущего года снижаются на «прошлогодние» продукты, «чтобы подготовиться к сбору урожая» наступившего года.

Также одним из главных факторов для снижения цен на продукты стал уход зарубежных продовольственных компаний с российского рынка.



«Освободилась громадная ниша, куда ринулись российские компании производить продукты питания, и мы увидели колоссальное количество новых марок. Зарубежные компании традиционно ставят очень высокую наценку на свои товары, ведь им нужно зарабатывать прибыль и отправлять ее своим американским или европейским акционерам», — пояснил специалист.