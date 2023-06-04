Прошлогодний урожай и отсутствие конкурентов. Названы причины продуктовой дефляции в России
Богатый урожай прошлого года и уход с российского рынка зарубежных производителей позволили снизить цены на продукты в РФ, считают эксперты.
По итогам апреля только в России из всех стран Европы снизились цены на продукты. Так, российские цены на продукты в апреле 2023 года снизились на 0,22% в годовом выражении. Об этом свидетельствую расчеты РИА Новости.
Маркетолог Игорь Качалов объяснил снижение стоимости продуктов в России в интервью «Известиям». Он указал на несколько позитивных причин, повлиявших на результат России, напомнив о высоком урожае прошлого года. По словам маркетолога, цены текущего года снижаются на «прошлогодние» продукты, «чтобы подготовиться к сбору урожая» наступившего года.
Также одним из главных факторов для снижения цен на продукты стал уход зарубежных продовольственных компаний с российского рынка.
«Освободилась громадная ниша, куда ринулись российские компании производить продукты питания, и мы увидели колоссальное количество новых марок. Зарубежные компании традиционно ставят очень высокую наценку на свои товары, ведь им нужно зарабатывать прибыль и отправлять ее своим американским или европейским акционерам», — пояснил специалист.
О том, что за год подешевели популярные виды мяса, которые используют для приготовления шашлыка, сообщили в пресс-службе торговой сети X5 Group.
«Стоимость килограмма бескостной свинины на начало апреля была на четыре процента меньше, чем год назад. Стоимость куриных окорочков уменьшилась на 8,3 процента», - приводит «Вечерняя Москва» слова экспертов.
Отмечается, что россияне чаще всего для приготовления шашлыка используют свинину и курицу.
Согласно данным СберМаркет и платежного провайдера ЮKassa, большинство жителей страны в этом сезоне выбирают птицу. Таким образом, лидерами по продажам стали курица и индейка. На втором месте расположилась свинина, ее берут в четыре раза чаще говядины. Кроме того, россияне стараются покупать продукты с долгим сроком годности (замороженное мясо, котлеты, фрукты).
Спрос на готовый шашлык в маринаде среди россиян вырос в 2023 году на 55% по сравнению с прошлым годом, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
А вот лидером по росту стоимости среди продуктов в России за последний год стала жевательная резинка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
«По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 рублям», — отмечается в материале.
На фоне санкций против России выросла стоимость изготовления упаковки для жвачки, кроме того, основу для изготовления продукта не производят в РФ и завозят из-за границы.
Ранее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с Telegram-каналом«Радиоточка НСН» заявил, что отсутствие современных технологий приведет к снижению конкуренции и увеличит расходы на сельхозпроизводство.
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