СМИ: среди россиян упал спрос на лапшу быстрого приготовления

Речь идет о первом квартале текущего года. При этом в денежном выражении продажи выросли на 11 процентов. Кроме того, за этот промежуток времени продажи всех продуктов быстрого приготовления в штуках сократились на 12,8 процента год к году, тогда как в деньгах выросли на 3,9 процента.

По словам экспертов, в кризисные периоды рынок продуктов быстрого приготовления, как правило, показывает рост. Как считают производители, это объясняется восстановлением спроса после ажиотажа.

Ранее стало известно, что в марте 2023 года в несетевой рознице средняя цена на лапшу и пюре быстрого приготовления выросла на 24%, до 52 рублей по сравнению с мартом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

