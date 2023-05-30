СМИ: среди россиян упал спрос на лапшу быстрого приготовления
В России продажи лапши быстрого приготовления упали в штуках на 9,5 процента год к году, сообщает «Коммерсант».
Речь идет о первом квартале текущего года. При этом в денежном выражении продажи выросли на 11 процентов. Кроме того, за этот промежуток времени продажи всех продуктов быстрого приготовления в штуках сократились на 12,8 процента год к году, тогда как в деньгах выросли на 3,9 процента.
По словам экспертов, в кризисные периоды рынок продуктов быстрого приготовления, как правило, показывает рост. Как считают производители, это объясняется восстановлением спроса после ажиотажа.
Ранее стало известно, что в марте 2023 года в несетевой рознице средняя цена на лапшу и пюре быстрого приготовления выросла на 24%, до 52 рублей по сравнению с мартом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru