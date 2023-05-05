Чавушоглу: без заключения зерновой сделки цены на продукты в мире вырастут

«Именно из-за этого необходимо продление договора» - пояснил министр.

По его словам, соглашение уже принесло пользу, как бедным, так и богатым государствам, но нужно быть реалистичным, сделка не может быть вечной.

Ранее в ООН рассказали об ожиданиях по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

