Чавушоглу: без заключения зерновой сделки цены на продукты в мире вырастут
5 мая 202322:01
Продовольствие в мире неминуемо подорожает, если зерновая сделка не будет продлена. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает телеканал 24tv.
«Именно из-за этого необходимо продление договора» - пояснил министр.
По его словам, соглашение уже принесло пользу, как бедным, так и богатым государствам, но нужно быть реалистичным, сделка не может быть вечной.
Ранее в ООН рассказали об ожиданиях по зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru