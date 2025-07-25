В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера
25 июля 202512:26
Вооруженные силы России в ночь на 25 июля уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом заявили в Минобороны.
«В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника», - указано в сообщении.
Ранее оборонное ведомство рассказало, что минувшей ночью над территорией РФ ликвидировали 105 украинских беспилотников самолетного типа, пишет RT. Дроны сбили над девятью регионами и акваторией Азовского моря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru