Mars сняла с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove

Отмечается, что решение приняли для оптимизации бизнес-модели и «максимально эффективного использования имеющихся ресурсов». Фабрика намерена сфокусироваться на выпуске шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».

Между тем ретейлер X5 Group остановил отгрузки продукции Mars в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток» из-за высоких закупочных цен, пишет RT.

