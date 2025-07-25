Mars сняла с производства шоколадные плитки «Коркунов» и Dove
Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая компании Mars, прекратила производство шоколадных плиток «Коркунов» и Dove. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предприятие.
Отмечается, что решение приняли для оптимизации бизнес-модели и «максимально эффективного использования имеющихся ресурсов». Фабрика намерена сфокусироваться на выпуске шоколадных конфет и мини-плиток Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».
Между тем ретейлер X5 Group остановил отгрузки продукции Mars в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток» из-за высоких закупочных цен, пишет RT.
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