Песков: ЕС теряет экономическую мощь и суверенность

Евросоюз теряет экономическую мощь, влияние в политике и суверенность, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

Представитель Кремля указал на «очевидную тенденцию» потери сообществом экономической мощи, что подтверждает динамика развития экономики государств ЕС.

«ЕС теряет свое политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что эти процессы будут развиваться в динамике.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз политизированной глобалистской, «яро русофобской» организацией и настоящим врагом России.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзДмитрий Песков

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