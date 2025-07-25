На мосту Лужники в Москве столкнулись несколько автомобилей

Авария с несколькими автомобилями произошла на мосту Лужники в Москве. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

«На мосту Лужники (в сторону центра) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - отметили в ведомстве.

Движение в районе аварии было затруднено. Позднее его восстановили.

Ранее в Москве столкнулись два электробуса, пострадали 14 человек, включая двух детей.

