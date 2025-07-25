На мосту Лужники в Москве столкнулись несколько автомобилей
25 июля 202512:39
Авария с несколькими автомобилями произошла на мосту Лужники в Москве. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
«На мосту Лужники (в сторону центра) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - отметили в ведомстве.
Движение в районе аварии было затруднено. Позднее его восстановили.
Ранее в Москве столкнулись два электробуса, пострадали 14 человек, включая двух детей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru