Очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке в Саратове

По словам женщины, люди стали выбегать, чтобы помочь, но спецслужбы никого не пропустили, так как есть риск дальнейшего обрушения.

«Мы выбежали за три минуты... Здесь скорая, реанимация, пожарные... Близко не пускают... Сказали, погиб ребёнок, возраст не знаю», - отметила она.

Ещё одна местная жительница Юлия, в свою очередь, призналась, что подумала о том, что в дом влетел беспилотник.

Ранее в МЧС заявили, что на улице Блинова в Саратове произошел хлопок газовоздушной смеси, произошло разрушение углового подъезда, погибли три человека, сообщает RT.

