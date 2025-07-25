Очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке в Саратове
Взрыв газа в многоэтажке в Саратове был настолько сильным, что из-за него в соседних домах выбило окна. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия по имени София.
По словам женщины, люди стали выбегать, чтобы помочь, но спецслужбы никого не пропустили, так как есть риск дальнейшего обрушения.
«Мы выбежали за три минуты... Здесь скорая, реанимация, пожарные... Близко не пускают... Сказали, погиб ребёнок, возраст не знаю», - отметила она.
Ещё одна местная жительница Юлия, в свою очередь, призналась, что подумала о том, что в дом влетел беспилотник.
Ранее в МЧС заявили, что на улице Блинова в Саратове произошел хлопок газовоздушной смеси, произошло разрушение углового подъезда, погибли три человека, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эколог назвал страшилкой заявления о ядовитых дождях
- Под завалами дома в Саратове нашли одного погибшего и одного выжившего
- В Санкт-Петербурге заявили об отмене парада на День ВМФ
- Снижение цен на бахчевые объяснили «лавиной» из арбузов
- Песков: Высоцкий является феноменальной частью российской культуры
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 18%
- Очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке в Саратове
- Путин назначил нового посла России в Польше
- Песков: ЕС теряет экономическую мощь и суверенность
- «Не различают даже спецы»: Кинологи отвергли идею фотобанка пропавших питомцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru