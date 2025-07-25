В Саратове при взрыве газа в жилом доме погибли три человека

Взрыв газа прогремел в десятиэтажном жилом доме в Саратове, есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, в квартире многоэтажки на улице Блинова произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

«В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибло три человека», - указали в МЧС.

На месте ЧП находятся пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, по факту взрыва проводится проверка.

Ранее взрыв газа произошел в доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, погиб один человек, напоминает RT.

