В Саратове при взрыве газа в жилом доме погибли три человека
Взрыв газа прогремел в десятиэтажном жилом доме в Саратове, есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По предварительным данным, в квартире многоэтажки на улице Блинова произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.
«В результате произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж. Погибло три человека», - указали в МЧС.
На месте ЧП находятся пожарно-спасательные подразделения.
Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, по факту взрыва проводится проверка.
Ранее взрыв газа произошел в доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, погиб один человек, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru