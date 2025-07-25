Путин назначил нового посла России в Польше
25 июля 202513:00
Президент России Владимир Путин назначил нового посла страны в Польше, им стал Георгий Михно. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
«Назначить Михно Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом... в Республике Польша», - говорится в документе.
Отдельным указом Путин освободил от должности российского посла в Варшаве Сергея Андреева.
Ранее СМИ сообщили, что Сергей Андреев завершит свою работу в Польше. Дипломат возглавлял диппредставительство РФ в республике с 2014 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru