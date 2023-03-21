Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год

Причиной такого повышения цен стала авария на гидроузле в Краснодарском крае, из-за которой значительная часть рисовых полей в прошлом году осталась без воды.

«В рознице, по данным Росстата, шлифованный рис за год подорожал на 20,5%», - сказал Плугов.

При этом с начала года стоимость риса на прилавках в какой-то момент снижалась, отметил собеседник.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил о недопустимости повышения цен на хлеб.

