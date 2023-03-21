Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год
Оптовые цены на рис за год выросли на 37,4%, рассказал news.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
Причиной такого повышения цен стала авария на гидроузле в Краснодарском крае, из-за которой значительная часть рисовых полей в прошлом году осталась без воды.
«В рознице, по данным Росстата, шлифованный рис за год подорожал на 20,5%», - сказал Плугов.
При этом с начала года стоимость риса на прилавках в какой-то момент снижалась, отметил собеседник.
Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил о недопустимости повышения цен на хлеб.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Британия отправит на Украину боеприпасы с обедненным ураном
- Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
- Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников
- СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом
- Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»
- Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч
- Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год
- Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи
- Под Иркутском в коровнике нашли криптоферму
- Киев попросил Вашингтон предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru