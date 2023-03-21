Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год

Оптовые цены на рис за год выросли на 37,4%, рассказал news.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Росстат: Рост цен на продукты замедлился

Причиной такого повышения цен стала авария на гидроузле в Краснодарском крае, из-за которой значительная часть рисовых полей в прошлом году осталась без воды.

«В рознице, по данным Росстата, шлифованный рис за год подорожал на 20,5%», - сказал Плугов.

При этом с начала года стоимость риса на прилавках в какой-то момент снижалась, отметил собеседник.

Ранее премьер России Михаил Мишустин заявил о недопустимости повышения цен на хлеб.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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