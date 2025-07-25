Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 18%
Совет директоров Центробанка РФ на заседании 25 июля принял решение снизить ключевую ставку сразу на 2% - с 20% до 18% годовых.
В сообщении регулятора говорится, что инфляционное давление «снижается быстрее прогнозов», а экономика РФ «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».
«По прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025 году», - указали в пресс-службе.
В Центробанке добавили, что следующее заседание по ключевой ставке пройдёт 12 сентября 2025 года.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 15%, сообщает RT.
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