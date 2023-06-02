Эксперт назвал продукты, которые подорожают летом

Центробанк предупреждает об ускорении инфляции к лету. В июле-сентябре она может быть на 4% выше, чем в прошлом году. Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов считает, что в первую очередь подорожают овощи, пишет NEWS.ru.

СМИ: на Украине рекордно подорожали овощи и фрукты

По его словам, рост цен на овощи открытого грунта уже начался. В частности, стоимость капусты выросла на 83%, лука - на 20%, моркови - на 19%. Плуговой прогнозирует снижение цен на овощи с августа.

Также ожидается подорожание круп - в среднем на 5-7%. Это связано с постепенным сокращением запасов сырья.

Сахар также подорожает летом. На 10-12% вырастет его цена. Стоимость сахара за месяц увеличилась на 4%.

Ранее стало известно, что государство выделит около 4,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса новых регионов России в текущем году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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