Эксперт назвал продукты, которые подорожают летом
Центробанк предупреждает об ускорении инфляции к лету. В июле-сентябре она может быть на 4% выше, чем в прошлом году. Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов считает, что в первую очередь подорожают овощи, пишет NEWS.ru.
По его словам, рост цен на овощи открытого грунта уже начался. В частности, стоимость капусты выросла на 83%, лука - на 20%, моркови - на 19%. Плуговой прогнозирует снижение цен на овощи с августа.
Также ожидается подорожание круп - в среднем на 5-7%. Это связано с постепенным сокращением запасов сырья.
Сахар также подорожает летом. На 10-12% вырастет его цена. Стоимость сахара за месяц увеличилась на 4%.
Ранее стало известно, что государство выделит около 4,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса новых регионов России в текущем году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты своих интересов
- Михалкова госпитализировали из-за проблем с сердцем
- Путин назвал фестиваль «Красная площадь» бесценным подарком для читателей
- «Верить нельзя никому»: Медведев оценил отрицание Apple сотрудничества с разведкой США
- Фильм Нолана об одном из создателей атомной бомбы получил возрастной рейтинг «R»
- Песков: Москва не видит пока предпосылок для диалога с США по стратегической безопасности
- Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии
- Эксперт назвал продукты, которые подорожают летом
- Индия стремится к участию РФ в саммите G20 в сентябре
- СМИ: Передача Байденом самолетов F-16 Турции подорвет единство НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru