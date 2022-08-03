«Откатываемся к самодеятельности»: Аграрии прогнозируют подорожание овощей и фруктов
Отсутствие современных технологий приведет к снижению конкуренции и увеличит расходы на сельхозпроизводство, сказал НСН садовод Андрей Туманов.
Конкурентоспособными остаются совместные сельхозпредприятия с иностранной компанией, где внедряют новые гибриды и сорта, имеют грамотную логистику, заявил председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее Союз производителей соков, воды и напитков заявил, что ожидает снижение объема рынка соков и вод в России минимум на 10% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, там подчеркнули, что у отрасли есть потенциал для быстрого восстановления. Больше времени для выхода на прежние мощности может потребоваться для сокового рынка.
«Обиднее всего, что какие-то совместные предприятия с иностранными компаниями, которые работают по современном технологиям, могут уйти, а они наиболее конкурентоспособны. Работают по современным технологиям, внедряют новые гибриды и сорта, имеют грамотную логистику. Если мы откатываемся к самодеятельности, скажем так, то станем менее конкурентоспособными. Сельхозпроизводство останется, но оно будет более затратным. С семенами пока нет проблем, потому что большая часть производится в России, правда, с участием зарубежных фирм, но они остались – санкции сюда не дошли. Еще одна проблема – запчасти к технике. Большая часть сельскохозяйственного оборудования у нас западного производства», - говорит Туманов.
Немного, по словам собеседника, в России производится соков из местных фруктов.
«В Ростовской области, Краснодарском крае есть такие предприятия, чем севернее, тем невыгоднее. Затраты слишком велики и эти соки будут стоить дороже. Процентов на 80% в производстве зависим от импорта. В основном соки у нас производятся не из фруктов, а из выпаренного сусла, поставляемого из-за рубежа», - говорит Туманов.
В свою очередь, глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с "Радиоточкой НСН" предположила, что урожай фруктов в этом году будет меньше, чем годом ранее.
«Точные оценки пока делать рано, так как сезон сбора урожая самых массовых плодовых культур в России, таких как яблоко и слива, только начинается. На урожайности фруктов, также, как и на урожайности ягод, сказались весенние заморозки, опадение плодов в июне, недостаток средств защиты растений, которые крайне важны этим дождливым летом, но закупить которые в полном объеме у многих хозяйств не получилось. На сокращение объема рынка по итогам года также повлияет сокращение импорта фруктов, которое, по оценкам импортеров, может достигать 30%. По статистике 2021 года, российский рынок яблок обеспечивался плодами местного производства примерно на 50-60%, по остальным видам фруктов импортные поставки составляют от 80% (ягоды) до 100% (цитрусовые, тропические фрукты, абрикосы и т.д.)», - сказала Козий.
Ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил "Радиоточке НСН", что вместе со снижением объема рынка соков в России уменьшится количество суррогата, который выпускался под видом напитка.
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