«Откатываемся к самодеятельности»: Аграрии прогнозируют подорожание овощей и фруктов

Ранее Союз производителей соков, воды и напитков заявил, что ожидает снижение объема рынка соков и вод в России минимум на 10% в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, там подчеркнули, что у отрасли есть потенциал для быстрого восстановления. Больше времени для выхода на прежние мощности может потребоваться для сокового рынка.

«Обиднее всего, что какие-то совместные предприятия с иностранными компаниями, которые работают по современном технологиям, могут уйти, а они наиболее конкурентоспособны. Работают по современным технологиям, внедряют новые гибриды и сорта, имеют грамотную логистику. Если мы откатываемся к самодеятельности, скажем так, то станем менее конкурентоспособными. Сельхозпроизводство останется, но оно будет более затратным. С семенами пока нет проблем, потому что большая часть производится в России, правда, с участием зарубежных фирм, но они остались – санкции сюда не дошли. Еще одна проблема – запчасти к технике. Большая часть сельскохозяйственного оборудования у нас западного производства», - говорит Туманов.

Немного, по словам собеседника, в России производится соков из местных фруктов.

«В Ростовской области, Краснодарском крае есть такие предприятия, чем севернее, тем невыгоднее. Затраты слишком велики и эти соки будут стоить дороже. Процентов на 80% в производстве зависим от импорта. В основном соки у нас производятся не из фруктов, а из выпаренного сусла, поставляемого из-за рубежа», - говорит Туманов.