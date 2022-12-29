«Не повышать тарифы»: Названы условия для инфляции в 4% в 2023 году

Он отметил, что инфляция в России не сохраняется на крайне высоких показателях из-за снижения мировых товарных цен во второй половине этого года. По словам экономиста, такое явление сдерживает рост цен внутри России, однако это достигается за счет разрушения промышленности в Евросоюзе и Англии.

«Единственное, что работает против сохранения достаточно высокой инфляции в российской экономике – это снижение мировых товарных цен, которое имело место во второй половине 2022 года. Оно довольно серьезно напугало и чиновников, и бизнес. Да, это сдерживает рост цен у нас, но хуже всего, что это достигается за счет высоких ставок на Западе. То есть, по сути, за счет разрушения западного потребления, корпоративного сектора, напрямую разрушения промышленности в Евросоюзе и Англии. В большинстве случаев она оказывается неспособной выжить. С одной стороны, это неплохо, что мировые цены не будут давить на наш внутренний рынок, но с другой – здесь есть проблема для рентабельности российского экспорта», - объяснил собеседник НСН.

Кроме того, Колташов рассказал, что санкции почти не оказали влияния на инфляцию в России и подчеркнул, что США перешли к стратегии подрыва собственного спроса и удорожания доллара для того, чтобы понизить тонус в мировой экономике и попробовать повлиять на Россию именно таким способом.