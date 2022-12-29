«Не повышать тарифы»: Названы условия для инфляции в 4% в 2023 году
Инфляция в России в следующем году будет в районе 10%, однако показатель в 4% является не таким уж невозможным при выполнении ряда пунктов, отметил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Для того, чтобы инфляция в России в 2023 году опустилась до 4%, необходимо было воздержаться от повышения тарифов и сделать так, чтобы экспортеры продали валютную выручку, а не сыграли против рубля, рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.
Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%. При этом Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 5-7% в 2023 году. Василий Колташов отметил, что к прогнозу Банка России уже не следует относиться серьезно.
«Можно вспомнить прогноз Банка России на 2022 год, там было 4%. Дело в том, что обычно Банк России в своих прогнозах оказывается абсолютно неподготовлен к реальным событиям. Все серьезные специалисты понимали, что военный конфликт на Украине всполыхнет с новой силой и заставит нас действовать, но не Центробанк. Относиться серьезно к прогнозу Банка России я бы не стал. Убежден, что инфляция в следующем году будет в районе 10%. Причины инфляции – произошедшее повышение тарифов, ослабление российской валюты, повышение стоимости импорта. Первый вице-премьер Белоусов тоже говорил о 4% инфляции в следующем году. Это не было невозможно, но для этого нужно было воздержаться от повышения тарифов и сделать так, чтобы экспортеры продали валютную выручку, а не сыграли против рубля», - сказал Колташов.
Он отметил, что инфляция в России не сохраняется на крайне высоких показателях из-за снижения мировых товарных цен во второй половине этого года. По словам экономиста, такое явление сдерживает рост цен внутри России, однако это достигается за счет разрушения промышленности в Евросоюзе и Англии.
«Единственное, что работает против сохранения достаточно высокой инфляции в российской экономике – это снижение мировых товарных цен, которое имело место во второй половине 2022 года. Оно довольно серьезно напугало и чиновников, и бизнес. Да, это сдерживает рост цен у нас, но хуже всего, что это достигается за счет высоких ставок на Западе. То есть, по сути, за счет разрушения западного потребления, корпоративного сектора, напрямую разрушения промышленности в Евросоюзе и Англии. В большинстве случаев она оказывается неспособной выжить. С одной стороны, это неплохо, что мировые цены не будут давить на наш внутренний рынок, но с другой – здесь есть проблема для рентабельности российского экспорта», - объяснил собеседник НСН.
Кроме того, Колташов рассказал, что санкции почти не оказали влияния на инфляцию в России и подчеркнул, что США перешли к стратегии подрыва собственного спроса и удорожания доллара для того, чтобы понизить тонус в мировой экономике и попробовать повлиять на Россию именно таким способом.
«Санкции не оказали особого влияния на инфляцию и не сломили Россию. Это не сработало и США перешли к стратегии подрыва собственного спроса, деловой активности, удорожания доллара для того, чтобы понизить тонус в мировой экономике и так повлиять на Россию. Они хотели сделать так, чтобы Россия вынуждена была идти на такие скидки при поставке нефти, которые будут означать существование экспорта на грани убытков. Причем потолок цен – это лишь дополнительный штрих к этой политике», - резюмировал он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит чуть более 12%. Он добавил, что в следующем году российская экономика должна стремиться к целевым показателям в объеме 4—5%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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