Силуанов: Минфин держит инфляцию под контролем
30 ноября 202214:20
Министерство финансов России держит инфляцию под контролем, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает агентство «Прайм».
По словам вице-премьера, производимые на рынке заимствования не влияют на динамику инфляции.
По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о снижении инфляции в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе
- «Тайвань, Косово, Иран»: Названы основные «пороховые бочки» планеты
- Силуанов: Минфин держит инфляцию под контролем
- Эстония получит от ЕС 21 миллион евро за поставленное на Украину оружие
- Совфед до 2025 года продлил эксперимент по курортному сбору
- Шувалов: в ближайшее время в Москве 20-градусных морозов не будет
- Путин заявил о снижении инфляции в 2023 году
- Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
- Шойгу заявил, что инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев
- Шойгу: гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза
30 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru