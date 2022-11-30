Силуанов: Минфин держит инфляцию под контролем

Министерство финансов России держит инфляцию под контролем, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает агентство «Прайм».

По словам вице-премьера, производимые на рынке заимствования не влияют на динамику инфляции.

Набиуллина: Российские банки стабильны

По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о снижении инфляции в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ГосдолгРоссияИнфляцияАнтон Силуанов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры