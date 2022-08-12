«Инфляция до 60%»: Экономисты не ожидают снижения цен в ближайшее время
Владислав Жуковский отметил, что изменение курса рубля к концу года вновь разгонит цены, несмотря на резкое сокращение потребления со стороны населения.
Неактивное поведение потребителей, которые затягивают пояса, влияет на незначительное снижение уровня цен, но вскоре ситуация может измениться, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2025 году вернется на уровень 4%, а рост отечественной экономики будет в пределах 1,5-2,5%, также ожидается снижение ключевой ставки до 5-6%. Жуковский счел этот сценарий слишком оптимистичным.
«Это такой сценарий, который не предусматривает ухудшения политической обстановки, не учитывает дальнейшее ужесточение санкций, не учитывает эмбарго и отказ от нефти. Реальный рост цен, реальная инфляция больше тех цифр, которые нам показывают Росстат и Центробанк. Рост цен на 15,1% по официальным данным, эта цифра очень занижена, раза в два. Цены по товарам широкого народного потребления – продукты, медикаменты, одежда, бытовая химия, техника – подорожали сильнее. ЦБ публикует данные, что потребители оценивают инфляцию в 21-22%, сами участники не верят официальным данным. Я думаю, что цены примерно выросли от 30 до 60%», - отметил экономист.
По его словам, снижение уровня инфляции действительно произошло, но на это повлияли факторы, которые в скором времени могут потянуть цены обратно вверх.
«Центробанк показывает затухание инфляции с 18%, тут два главных фактора. Это, конечно, укрепление курса национальной валюты, импортные товары дешевле не стали, но часть скачка цен отыграли. Плюс резкое затягивание поясов, резкое сокращение потребления со стороны населения, сжатие платежеспособного спроса тоже притормозило инфляцию. Но, если мы увидим к концу года возращение курса к 75-80 рублям за доллар, а именно такую цель ставит Минфин, то это инфляцию, конечно, разгонит», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом он отметил, что параллельный импорт, обходные пути оплаты товаров и поиск новых транспортных решений только ускоряют рост цен.
Цифра роста трат россиян на покупки в интернете на 43% не отражает реальное положение вещей, поскольку не учитывает инфляционную составляющую, заявил ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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