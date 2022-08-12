«Инфляция до 60%»: Экономисты не ожидают снижения цен в ближайшее время

Неактивное поведение потребителей, которые затягивают пояса, влияет на незначительное снижение уровня цен, но вскоре ситуация может измениться, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2025 году вернется на уровень 4%, а рост отечественной экономики будет в пределах 1,5-2,5%, также ожидается снижение ключевой ставки до 5-6%. Жуковский счел этот сценарий слишком оптимистичным.