Силуанов: Инфляция по итогам года составит около 12%
Инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
Министр отметил, что Минфин «неплохо поработал» на фоне внешних вызовов и удержал финансовую и макроэкономическую стабильность.
«Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%, хотя ожидания были изначально гораздо выше», — отметил Силуанов.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что инфляция составила чуть более 12% по итогам года, напоминает RT. Серьезный всплеск цен был зафиксирован после начала специальной военной операции на Украине, однако по мере налаживания параллельного импорта и активизации взаимоотношений с Азией инфляция начала сокращаться, отмечает «Свободная пресса».
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