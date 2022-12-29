Силуанов: Инфляция по итогам года составит около 12%

Инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Министр отметил, что Минфин «неплохо поработал» на фоне внешних вызовов и удержал финансовую и макроэкономическую стабильность.

«Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%, хотя ожидания были изначально гораздо выше», — отметил Силуанов.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что инфляция составила чуть более 12% по итогам года, напоминает RT. Серьезный всплеск цен был зафиксирован после начала специальной военной операции на Украине, однако по мере налаживания параллельного импорта и активизации взаимоотношений с Азией инфляция начала сокращаться, отмечает «Свободная пресса».

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:ИнфляцияМинфин РФАнтон Силуанов
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