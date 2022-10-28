«Спрос на ровном месте!»: Экс-министр экономики назвал мобилизацию причиной роста инфляции
Центробанк принял правильное решение, когда объявил о том, что не будет понижать ключевую ставку, отметил в эфире НСН Андрей Нечаев.
Частичная мобилизация в России ускоряет рост инфляции, появился большой спрос на обмундирование, при этом мобилизованным гражданам обещаны большие выплаты, однако участвовать в наращивании торговой массы они не будут, заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Банк России прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор сообщил, что частичная мобилизация в РФ в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние (сдерживание инфляции – ред. НСН), но далее эффекты будут проинфляционными. Андрей Нечаев отметил, что мобилизация уже имеет проинфляционный эффект.
«Непонятно, почему Центробанк считает, что мобилизация – это сдерживающий фактор для инфляции. С моей точки зрения, как раз наоборот. Во-первых, мобилизованные вынуждены тратить сбережения на каски и так далее, то есть появляется дополнительный спрос на ровном месте. С другой стороны, им обещаны очень крупные денежные выплаты. При этом участвовать в производстве и наращивании товарной массы они не будут. Мобилизация как раз проинфляционный фактор. В этом смысле Центробанк прав, что остановил понижение ставки», - сказал Нечаев.
Ранее Центробанк сообщил, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась в сентябре до 13,7%, а по оценке на 21 октября - до 12,9%. Регулятор уверял, что годовая инфляция продолжает постепенно замедляться.
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