Пощечины и корректировки: Запад торгуется о судьбе «Северного потока - 2»

Власти США не поддерживают идею ряда членов Конгресса о незамедлительном введении новых санкций против «Северного потока — 2», но рассматривают его как рычаг давления на РФ. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

О том, что потребность в газопроводе есть в первую очередь у европейских потребителей, заявил и постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет», — напомнил Чижов в интервью РИА Новости. Кроме того, он подчеркнул, что и сейчас «Газпром» не обязан наращивать поставки газа в Европу, хотя иногда всё же делает это.



Ранее в Сенате США также заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц всё же подтвердил возможность остановки «Северного потока — 2».



«Хорошие новости заключаются в том, что он подтвердил то, что вчера говорил президент США Джо Байден: если вторжение произойдет, то "Северный поток" не будет продвигаться», - передает ТАСС слова лидера республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

При этом плохие новости, по мнению Макконнелла, заключаются в том, что это всё станет возможным «лишь после вторжения [России]». Отмечается, что именно этот сенатор продвигает многие антироссийские санкции.