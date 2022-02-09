Пощечины и корректировки: Запад торгуется о судьбе «Северного потока - 2»
Европейские и американские политики вновь спорят о санкциях в адрес РФ, однако в Москве надеются на торжество здравого смысла.
Власти США не поддерживают идею ряда членов Конгресса о незамедлительном введении новых санкций против «Северного потока — 2», но рассматривают его как рычаг давления на РФ. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
О том, что потребность в газопроводе есть в первую очередь у европейских потребителей, заявил и постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
«Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока — 2" не будет», — напомнил Чижов в интервью РИА Новости. Кроме того, он подчеркнул, что и сейчас «Газпром» не обязан наращивать поставки газа в Европу, хотя иногда всё же делает это.
Ранее в Сенате США также заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц всё же подтвердил возможность остановки «Северного потока — 2».
«Хорошие новости заключаются в том, что он подтвердил то, что вчера говорил президент США Джо Байден: если вторжение произойдет, то "Северный поток" не будет продвигаться», - передает ТАСС слова лидера республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.
При этом плохие новости, по мнению Макконнелла, заключаются в том, что это всё станет возможным «лишь после вторжения [России]». Отмечается, что именно этот сенатор продвигает многие антироссийские санкции.
Шольц перед переговорами с главами Франции и Польши действительно заявил о единстве в оценке ситуации вокруг Украины. Канцлер напомнил, что нарушение украинского суверенитета повлечет тяжелые последствия для Москвы.
По мнению немецкого политолога Александра Рара, президент США Джо Байден боится возможной корректировки европейской безопасности между Германией и Россией, поэтому требует от руководства ФРГ ввести антироссийские санкции.
«США хотят не уговорить, а заставить Германию просто так ввести санкции. Байден сказал, что "Северного потока – 2" не будет, и точка. На месте канцлера я бы переспросил: это что, вы решаете? Байден показывает, что он, как лидер Запада в этом отношении, будет решать, что делать немцам. Это пощечина Германии. Это попытка посадить Германию на место, чтобы она не вела вместе с Францией какие-то переговоры с Россией, которые могут привести к корректировке европейской безопасности. Для американцев сейчас это самое страшное. Они понимают, что Германия и Франция могут без США договориться с Россией и попытаться пойти на встречу российским требованиям», - заявил Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При этом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Россия не может полностью отрезать поставки газа в Европу, однако не исключил их сокращение в случае введения санкций против Москвы. Он отметил, что вопрос дополнительных поставок прорабатывается с США и Катаром.
В это время Москва всё же надеется, что Европейский союз не станет вводить антироссийские санкции, так как в случае их активации будет нанесен вред всей международной финансовой системе. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Оптимистичным прогнозом поделился с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, Германия не будет поддерживать санкции США в отношении «Северного потока – 2» из-за гипотетической эскалации ситуации вокруг Украины, так как страна заинтересована в том, чтобы газопровод заработал.
«Американцы осуждают не вторжение, а дальнейшие действия. Они готовы вводить санкции просто на всякий случай, даже если никакого вторжения не будет. А европейцы, так как они живут в Европе и потребляют российский газ, они заинтересованы экономически и физически в том, чтобы Россия его поставляла. <...> Я думаю, что вряд ли Германия пойдет на санкции. Пока все эти разговоры чисто политические. Да, возможно, что новое руководство Германии более слабое по своей позиции, но даже оно различает интересы Германии и интересы Америки», - резюмировал Пикин.
Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее предупредил, что возможное введение США финансово-экономических санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений. По его словам, подобные меры не отвечают интересам ни одной из сторон, а Россия прямо озвучила свое отношение к возможному введению санкций.
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