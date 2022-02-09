Боррель считает невозможным перекрытие Москвой поставок газа в ЕС
Россия не может полностью отрезать поставки газа в Европу, однако не исключено их сокращение в случае введения санкций против Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
По его словам, такое мнение в настоящее время распространено в Евросоюзе. «Но мы не исключаем сокращения поставок, для этого мы ведем переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром», — сказал политик.
«Газпром» не заинтересован в увеличении поставок газа в Европу, поэтому ЕС уже ведет переговоры о поставках с США и другими странами, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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